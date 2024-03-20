升息日圓卻貶破151！哈日族破涕為笑 換匯更便宜見0.2138元
日本央行（BOJ）睽違17年首次升息，結束了負利率，不過，日圓兌美元不僅未升反貶，甚至進一步貶破151價位，雖然新台幣兌美元也貶破31.8元，但相較之下，日圓貶幅更大，淪最弱亞洲貨幣，日圓兌新台幣換匯價也更便宜，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（20）日盤中一度來到0.2138元，若與3月11日收盤價0.2177元相較，換新台幣5萬元，不到10天就可多換4190日幣，可多吃4碗一蘭拉麵。
記者顏真真／台北報導
在為期2天的利率決策會議後，日本央行昨日決定將無擔保隔夜拆款利率從-0.1%至0%區間小幅調升，引導至0%到0.1%區間，這也是日本央行17年來首次升息，成為全球最後一個退出負利率政策的央行。同時，日本央行也取消將10年期公債殖利率維持在0%左右的殖利率曲線控制（YCC）政策，風險資產購買也將削減，日本央行將不再收購指數股票型基金（ETF）和房地產投資信託基金（J-REIT）。
不過，日本央行睽違17年首次升息，結束負利率，卻沒有讓日圓止貶回升，貶勢甚至還加重，進一步貶破151兌1美元，除升息預期可能已提前反應，還有就是美國降息可能有變數，美元指數轉強，一度站上104，加上市場認為日本央行後續將更謹慎調整貨幣政策,，未來數月再升息的可能性偏低，主要是避免日本經濟復甦路上面臨挑戰，也因此，短期而言，日圓仍偏弱勢，長期來看，需視美國降息幅度及日本央行後續是否再升息，日圓才有望轉強，出現升值空間。
雖然新台幣兌美元今日也貶破31.8元，但相較日圓淪為最弱亞幣，日圓兌新台幣換匯價更便宜，也讓哈日族破涕為笑，台銀日幣現鈔賣出價盤中一度來見0.2138元，若與3月11日收盤價0.2177元相較，換新台幣5萬元，當時只能換到22萬9673日幣，現在可換23萬3863日幣，不到10天就可多換4190日幣，多吃4碗一蘭拉麵。