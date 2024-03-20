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黑戶寶寶疑被虐！勞動部研訂移工懷孕指引　涵蓋避孕到托育資源

▲勞動部今（20）日指出，正在研訂移工懷孕的權益保障指引，涵蓋宣導避孕到生育資源。（示意圖／翻攝pixabay）
▲勞動部今（20）日指出，正在研訂移工懷孕的權益保障指引，涵蓋宣導避孕到生育資源。（示意圖／翻攝pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

外界關注移工的「黑戶寶寶」所衍生社會問題，勞動部長許銘春今（20）日受訪指出，行政院已開過跨部會協商，劃分各部會工作，勞動力發展署也正在研訂移工懷孕的權益保障指引；勞動力發展署長蔡孟良說明，該指引涵蓋避孕宣導，到懷孕、生產、育兒資源的挹注，甚至提供托育資源，以移工權益為中心，發展指引架構。

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立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部、勞動部、教育部就「完善職場育兒環境及托育人員專業職能、工作倫理及職業道德之培訓策進作為」進行專題報告，並備質詢。

許銘春在會前受訪表示，黑戶寶寶就是非本國籍兒少，牽涉到不同身份，非法停居留外國人所生子女，會有醫療、安置、社福資源、教育等等需要協助，之前行政院已經有召開過跨部會協商，劃分各部會的工作，將由衛福部主責黑戶寶寶的事務，勞動部主要協助黑戶寶寶安置還有遣返的相關費用。

許銘春說，勞動部後續會依照主責機關、衛福部的規劃去做安置工作，提供失聯移工子女的相關協助，目前勞動力發展署也在研訂移工懷孕的權益保障指引，以提升移工懷孕前後的一些協助，來確保移工與雇主的權益。

蔡孟良會中受訪時，針對移工懷孕指引進一步說明，目前有去研究國際間對移工懷孕之後的權益保障，將整合國際經驗、國內監察院糾正內容、部會既有措施等，建立出指引，不會只有勞動部，還會導入跨部會資源、機制等，未來對移工宣導時會比較容易，目前正在草擬中，後續會找部會、專家學者、民間團體檢視，希望多做一些討論。

對於移工懷孕指引的內容，蔡孟良說，懷孕會經歷許多階段，如移工不想懷孕，但不知道怎麼避孕，甚至去找密醫，危害健康，因此會有避孕衛教、提供合法安全管道等資訊；懷孕之後涉及到雇主、仲介三方，對於懷孕移工的相關法令，如雇主不能明示暗示，要求移工離開，會提供移工救濟管道；生產會有請假、照顧需求，得提供社福、部會資源；育兒又會遇到托育、上學的問題，都要導入資源，都必須統整。

蔡孟良說，因此會以移工權益為中心，發展出指引架構，未來相關宣導都會多語化，不會只有中文，且使用者不只移工，雇主、仲介也都要看；指引也會明定各部會角色，包括移民署、勞動部、衛福部、教育部等該做什麼，不該做什麼。另外，他強調，該指引及大部分政府資源皆採人道主義，不會只適用合法移工，失聯移工也可以使用，例如失聯移工懷孕想去就醫，都會提供正確就醫資訊，也不會查驗、限制非法移工不能施打疫苗等等。

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