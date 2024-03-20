《不可能的任務8》開拍！61歲阿湯哥「徒手爬鐵架」曬超狂腹肌
今年61歲的「阿湯哥」湯姆克魯斯寶刀未老，因好萊塢編劇與演員工會罷工停拍多時的《不可能的任務8》，近日終於重新動工；外媒在洛杉磯「HOLLYWOOD」經典地標，捕捉到阿湯哥大展身手的身影，他徒手爬上鐵架、掀上衣露出結實腹肌，站在地標上與劇組開心打卡拍照。
記者黃雅琪／綜合報導
美國動作間諜片《不可能的任務：致命清算》拆為上下集上映，原本要在2024年6月28日上映的《不可能的任務8》，受到好萊塢編劇與演員工會罷工影響、停工多時，目前該片預計延後到2025年才會上映。近日外媒也捕捉到阿湯哥的開拍身影，這次取景的地方是全球知名電影地標，位在洛杉磯的「HOLLYWOOD」巨型標誌。
體力活擔當的阿湯哥，趁著拍戲空檔大展身手，他穿著一身黑衣、黑褲，在沒有任何防護措施下，徒手爬上約2層樓高的巨型標誌上，他站在高處、單手向後輕扶鐵架眺望遠方，明明是很危險的動作，但阿湯哥做起來就像是家常便飯一樣輕鬆！過程中他還掀起上衣與劇組人員合照、曬出結實腹肌，顯見復拍的好心情。
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