超震撼！一年期義務役新訓迎「震撼教育」 機槍炸藥模擬戰場實況
國軍於今年元月恢復1年制義務役，其中新訓期程增加至8週，並需接受「震撼教育」期末鑑測，透過射擊空包彈、引爆炸藥方式模擬仿真的戰場情境，以強化官兵的抗壓性。陸軍司令部今（20）日邀請媒體前往成功嶺營區，參訪一年期義務役男入伍訓練期末鑑測實況，其中震撼教育項目機槍、爆破聲大作，場面超震撼。
記者呂炯昌／台中報導
陸軍司令部表示，首梯一年期義務役役男，3月18日至22日進行為期5天的期末鑑測，測驗內容區分體能戰技、兵器教練及綜合戰鬥教練等三大類，驗證入伍訓練成效。藉由8周循序漸進，由民轉軍過程，役男須成為可遂行單兵戰鬥技能，且能接受班以下任務指揮的合格戰鬥兵，奠定分發部隊執行駐地、基地訓練與聯合演訓的基礎。
陸軍司令部指出，今天測驗項目為三天兩夜綜合戰鬥教練，震撼教育透過模擬真實戰場環境，磨練役男戰技、體力及毅力，除了依據狀況進行處置，與班兵相互配合攻擊前進外，考驗個人通過障礙的技巧及團隊合作，人員在戰場高壓且緊張的壓迫下，須冷靜運用平時所學的戰鬥技能，發揮作戰能力。
在震撼項目科中，除了依據狀況進行處置，與班兵相互配合攻擊外，還需團隊合作通過壕溝等障礙物，在班兵攻擊前進過程中，還會遭遇T74排用機槍發射空包彈、TNT炸藥爆破等方式模擬仿真的戰場情境，期盼人員在戰場高壓且緊張的壓迫下，能冷靜運用平時所學之戰鬥技能，發揮作戰能力。