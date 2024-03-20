高股息夯！永豐4檔ETF配息金額 00930配0.246元、這檔債券配最多
近期投資最熱門的話題就是ETF，除了陸續掛牌上市的生力軍，備受外界矚目外，群益台灣精選高息ETF（00919）、復華台灣科技優息（00929）接力上演填息秀，永豐投信昨（19）日也公告旗下ETF的3月每單位實際配息金額，包含永豐ESG低碳高息（00939）配0.246元、永豐20年美公債（00857B）配發0.385元、永豐1-3年美公債（00856B）配發0.419元，投資人在今日買進或持有，都有機會參與這次除息。
記者魏妤庭／台北報導
永豐低碳高息 ETF（00930）經理人張怡琳表示，00930是市場上唯一考慮低碳的高股息ETF，隨著低碳議題受到重視，低碳能力也將影響企業營運成本、接單能力，因此，具備低碳力的企業相對容易受到投資人青睞。
張怡琳指出，00930自去年7/13掛牌到今年3/15前，追蹤指數含息累積報酬達到39.84%，優於同期台灣加權報酬指數上漲16.74%，00930的長期股利及資本利得總報酬成長性，值得投資人期待。
永豐20年美公債 ETF（00857B）經理人周彥名表示，今年普遍共識將邁入降息循環，使得債券吸引力大增，尤其是存續期間長，資本利得成長空間相對大的長天期美債，更受到投資人追捧。而就歷史經驗來看，2021年3月美國利率相對低點，美債價格相對高點，因此，美債有很高的獲利機會。而今年又將邁入降息循環，可持續佈局長天期美公債ETF，來參與債券息收及資本利得機會。
※【NOWnews 今日新聞
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