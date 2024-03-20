Line Pay啟動徵才！員工超爽福利曝 上班日早餐免費拿

我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE Pay董事長丁雄注表示，台灣每2人就有1人是LINE Pay用戶，支付據點超過50萬處，身為台灣行動支付的領航者，LINE Pay持續提供更安全、便捷、創新的行動平台及支付服務，因應市場對行動支付需求持續成長，將擴大團隊規模、提供多元創新的工作職缺，積極招募廣納優秀人才，以深化LINE Pay服務。
LINE Pay今年首度推出的大型「LINE Pay 星種子計畫」預計將於全台招募450位新血加入，歡迎社會新鮮人、具備企圖心、對支付產業有興趣的優秀人才加入挑戰。
「LINE Pay 星種子計畫」工作機會遍及全台，未來也將針對新人提供專業培訓，幫助快速融入團隊，深入瞭解行動支付產業知識及發展，培訓後將會於第一線接觸商戶，實際了解產業需求並提出解決策略，表現優異且通過考評者更有晉升機會，開創精彩職涯。
LINE Pay在台用戶數超過1200萬戶，面對用戶與商戶對行動支付的高需求，LINE Pay始終積極回應，提供更廣泛的支付應用場景及支付據點，多元豐富的行銷活動、積極優化友善使用者體驗，開發滿足商店需求的各式行銷工具及平台以創造更多交易，盼與有志於支付產業及金融科技的各領域人才攜手，為支付產業注入新動能。
LINE Pay指出，公司提供多項福利打造幸福職場，包含優於法令的特休假、生日假、部門聚餐、每日早餐、零食補助、社團活動等。
「LINE Pay 星種子計畫」第一波招募自即日起至4月7日止，有志應徵者可至人力銀行投遞履歷。