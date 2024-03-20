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Line Pay啟動徵才！員工超爽福利曝 上班日早餐免費拿

▲行動支付領導品牌Line Pay今（20）宣布啟動徵才，預計招募450位新血加入，員工福利除了優於法令的特休假之外，上班日都有免費早餐可以吃。(圖／官方提供)
▲行動支付領導品牌Line Pay今（20）宣布啟動徵才，預計招募450位新血加入，員工福利除了優於法令的特休假之外，上班日都有免費早餐可以吃。(圖／官方提供)

記者鄭妤安／台北報導

行動支付領導品牌Line Pay今（20）宣布啟動徵才，同時展開「星種子計畫」預計將於全台招募450位新血加入。為吸引優秀人才上門，Line Pay透露公司福利，除了優於法令的特休假之外，上班日都有免費早餐可以吃。

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LINE Pay正式啟動徵才計畫，將積極擴展各項服務及多元業務版圖，招募職缺包含技術開發、品牌行銷及業務推廣等各項領域的優秀專業人才，更首度啟動大型「LINE Pay 星種子計畫」，預計將招募450位具備企圖心、志在支付產業的人才加入，一同與LINE Pay推動台灣行動支付市場發展。
 
LINE Pay董事長丁雄注表示，台灣每2人就有1人是LINE Pay用戶，支付據點超過50萬處，身為台灣行動支付的領航者，LINE Pay持續提供更安全、便捷、創新的行動平台及支付服務，因應市場對行動支付需求持續成長，將擴大團隊規模、提供多元創新的工作職缺，積極招募廣納優秀人才，以深化LINE Pay服務。
 
LINE Pay今年首度推出的大型「LINE Pay 星種子計畫」預計將於全台招募450位新血加入，歡迎社會新鮮人、具備企圖心、對支付產業有興趣的優秀人才加入挑戰。

「LINE Pay 星種子計畫」工作機會遍及全台，未來也將針對新人提供專業培訓，幫助快速融入團隊，深入瞭解行動支付產業知識及發展，培訓後將會於第一線接觸商戶，實際了解產業需求並提出解決策略，表現優異且通過考評者更有晉升機會，開創精彩職涯。
 
LINE Pay在台用戶數超過1200萬戶，面對用戶與商戶對行動支付的高需求，LINE Pay始終積極回應，提供更廣泛的支付應用場景及支付據點，多元豐富的行銷活動、積極優化友善使用者體驗，開發滿足商店需求的各式行銷工具及平台以創造更多交易，盼與有志於支付產業及金融科技的各領域人才攜手，為支付產業注入新動能。
 
LINE Pay指出，公司提供多項福利打造幸福職場，包含優於法令的特休假、生日假、部門聚餐、每日早餐、零食補助、社團活動等。
 
「LINE Pay 星種子計畫」第一波招募自即日起至4月7日止，有志應徵者可至人力銀行投遞履歷。

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