戴資穎驚傳意外受傷！傷勢與畫面曝光 從英國返台落地急奔醫院
戴資穎受傷了！台灣羽球一姐「戴資穎」上周在全英公開賽4強戰落馬，不敵西班牙前球后馬琳，不過昨（19）日戴資穎搭機返台途中發生意外受傷，落地後便前往醫院，腳上傷口明顯，戴資穎雖然喊話是「皮肉傷」但看起來卻有點令人擔心，尤其之後她又將持續為奧運積分努力，就要看小戴復原狀況而定。
記者吳政紘/綜合報導
戴資穎在全英賽被封為「傳奇」，三度奪后冠，並且在最後一次比賽中打到四強，雖然不完美，但她在全英賽成就非凡，仍受到球迷喜愛。
小戴原本昨天搭機從英國返台，或許是在機上發生意外插曲，怎料卻意外受傷。她在IG限動貼出傷勢照，透露回程路上發生小插曲腳因此受傷，她特別感謝團隊隨身攜帶冰敷袋和彈力繃帶，讓她可在機上冰敷，也感謝機組人員協助讓她可以清潔傷口。
小戴堅強地說：「只是皮肉傷」，還稱讚飛機上的西班牙燉飯很好吃，不過戴資穎的傷勢十分明顯，她也在落地後，直接被送往醫院，後續狀況令人擔心。
從傷口可以看出，小戴看起來有扭傷的狀況，所以才用冰敷的彈力繃帶固定住，但也要用X光檢查看是否有有傷及骨頭，另外她的皮肉傷，看起來是「大片擦傷」，或許也是跌倒時不慎傷到。
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