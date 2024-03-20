海外開幕戰必看5大焦點！大谷翔平領軍道奇MVP打線　南韓掀起熱潮

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美國職棒是世界棒球的一級聯賽，道奇與教士在海外的開幕戰，是本季大聯盟最先開季的兩支球隊，本土開幕戰將在3月29日展開屆時所有球隊都將出戰，此外這也是韓國首度舉辦海外開幕戰，過去5次大聯盟海外比賽皆在日本進行。
2.大谷翔平老婆田中真美子的場邊動向
隨著大谷翔平在來到韓國前，公布妻子為過去日本WJBL富士通紅浪隊，與國家隊常客的田中真美子，隨即引發外界熱議與關注，韓媒更是大篇幅報導，更直言大谷翔平妻子田中真美子十分很低調，平時打扮也沒有使用奢侈品，是位「勤儉持家」的好妻子，因此本次海外開幕戰，除了精彩的比賽，大谷翔平愛妻田中真美子在場邊的一舉一動也將成為焦點。
3.韓國球迷好幸福！一口氣看到3位道奇MVP在打線坐鎮
道奇確定在先發打線中，將Mookie Betts、大谷翔平、Freddie Freeman排在打序前3棒，這是自1996年波士頓紅襪後，首度打線中再有3位MVP同時坐鎮，也是聯盟史上第4支由3位年度MVP在陣中的球隊。
此外Mookie Betts、大谷翔平、Freddie Freeman在上個賽季的WAR值（一位球員一整季能貢獻幾場勝利）皆排在聯盟前5，若本季再度達成此壯舉，將成為聯盟自1900年以來，第三度同時有3位隊友在例行賽WAR值排名前5，
4.首爾開幕戰成大聯盟評估進軍亞洲市場的基準
大聯盟近年一直向海外市場擴張，先是在2019年讓紐約洋基與波士頓紅襪，到倫敦奧運主場館打了2場比賽，當時就吸引了11萬人次觀看，原計畫室每年都安排不同球隊到歐洲國家比賽，但最終因遭遇疫情而作罷。
今年是大聯盟睽違5年再度重返亞洲市場，派出兩支陣中擁有多名亞洲球員的道奇與教士，鎖定亞洲市場的意圖明顯，若20、21日的比賽開出紅盤，相信明年球季甚至未來，隨著台北大巨蛋啟用，大聯盟將考慮來到台灣進行海外開幕戰。
5.台灣運彩、分析師皆看好道奇獲勝
本場比賽台灣運彩看好道奇能獲勝，不讓分賠率僅1.36，遠優於教士的2.40；而根據《球王體育賽事inplayZ》統計顯示，有63%的人看好道期能獲勝。
中華民國運動發展協會分析師鬍子哥預測，本場比賽若教士先發投手達比修有能撐住前幾局，道奇在前半場會有苦戰，但是這畢竟是球季開打，先發投手不會投太長，後半段道奇贏個2分，過盤應該沒問題。
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