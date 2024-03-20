名家論壇》吳崑玉／太陽花十年　應再反思「貿易」的本質

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涉及到「人」的貿易行為，就複雜多了。早期只有人口販運，也就是奴隸貿易。從東歐的西徐亞人到中亞的粟特人，除了每年定期趕牲口到富有的波斯地區販賣外，最重要的貿易收入就是奴隸買賣。現代「斯拉夫人(Slav)」之名起於拜占廷學者，據信字源即來自奴隸(Slave)。當貨物貿易定期而頻繁後，特定國家的商客便需要一個方便、安全的貿易站與囤儲點，於是便有了最原始的「租界」，古希臘時代，現在的烏克蘭的赫爾松，因位於第聶伯河河口，所以已是當時的重要貿易站，希臘人在此聚居。到中世紀，熱那亞人在克里米亞建築了卡法，威尼斯人跑到亞速海邊的頓河口建築了塔納，雙方的競爭延伸到了君士坦丁堡，城內有個半自治的威尼斯區，金角灣對面有加拉塔，兩個城鎮都有自己的市長，也開放其他居民出入。後來，這些租界漸漸發展成城市，提供集市、手工、甚至借貸服務。有些融入原本城市發展，有些則獨立為自由市，成為現代國際大都會的前身。
換言之，最基本的貿易是貨貿，服貿則是依附貨貿而生的附加產品。只不過，現代強國如美國，在全球化下不斷移出製造業以尋求最佳效益，所以美國的服務貿易，例如金融服務，其產值常年高於製造業，華爾街取代底特律和芝加哥，成為美國經濟的龍頭。但即使如此，也多是一個國家的貨物與工廠進到另一個國家去，服務業再進去，優先提供本國廠商服務，或當地國廠商接通國際交流服務。所以，當兩岸洽談ECFA時，先談服貿後談貨貿，便讓人聞到一種怪怪的味道。
況且，如果當年談成服貿，估計有400萬中國人要進來台灣工作。還沒談成，雙北市面上的店租已經漲了三倍，逼死一堆中小企業與老店，但馬政府完全沒有應對措施。這完全是合理的經濟邏輯，你想想，人家要進來開連鎖餐廳或理髮店，總要買或租店面吧？！起碼得弄一批幹部進來做管理、訓練、與採購吧？！而台灣可以在對岸賺到錢的貨物貿易，那可是在台灣養活一大批製造業從業者的東西，而且品質在對岸也有競爭力，卻被擱置了關稅減免。而且兩岸投資保障協定也還沒簽，台商在陸投資全靠人脈關係與政策關照，怎麼看都不像是個「正常貿易」的規律。
過了好幾年，大家才搞清楚習大大腦中的貿易圖譜。他沒有要跟你正常貿易，他要的是「朝貢貿易」，也就是漢朝特許邊關胡人茶馬貿易，或明清時代那種，要你稱臣納貢，上表降服，否則就餓死你，附帶高度政治意圖與控制力的朝貢貿易。「中國不允許有人賺中國的錢，卻在幹吃飯砸鍋的事。」這是中國外交部與國台辦都公開講過的話，「吃飯砸鍋」這四個字，就代表在中國政府的思維中，你能來中國做生意賺錢，是老子賞你的，不是你有本事的，跟你家產品有多好無關。於是，不管是台積電還是台機菜，全都要先向執政者俯首稱臣，任其予取予求，叫你交出業務機密和Know-How，你敢不交，就悶死你、餓死你。等到他學會了技術，有了競爭力，就把你踢出去，騰籠換鳥，滾一邊去。
這幾年習大大在幹的事，就是這種竭澤而漁的搶劫式玩法，與當年清朝的廣州十三行無異。外商為何紛紛撤出，因為中共訂了一堆法規，要電商交出個資，逼投信不准放中國經濟的差評，不得公開內部訊息，否則就要辦人。這已涉及了人身安全，外商怎會不趕快走人？沒了公正評斷的訊息服務，這服務業還怎麼做得下去？不只是外商，習大大對本國商人也是一樣，馬雲能幹是不？就拔掉你，你能怎麼著？俞敏洪被迫轉搞直播帶貨了，馬化騰也被整到疼了，房地產大亨不是跑了就是倒了…。把時光機倒轉十年，如果當年真簽了服貿協議，兩岸經濟綑綁在一起，今天我們有多少企業家得要跑路？
所以，根本問題是，兩岸需要的是「正常貿易」，不是「朝貢貿易」。「正常貿易」是基於買賣雙方供需關係所建立的貿易，而不是靠政策採購、私人關係、政府特許才得以生存的貿易。台積電的晶片從未列在早收清單之中，沒有關稅減免，兩岸關係又如此的不好，但中國至今仍不得不買，這是基於產品特殊性所產生的剛需貿易。至於許多中小企業缺乏市場獨特性的產品，開放貿易也難以立足，靠政策採購特別照顧的產品更是如此，說買就買，不買就等死，這種產業放到任何地方都難以生存，該思考的是移地或轉型，而非政治特許。
舉個例來說，太陽花之前，某年不知對岸那來的消息，說台灣木瓜滯消，於是一年中有三個對岸省長連續來台訪問，都說要買台灣木瓜。問題是，當年台灣只有一個農場生產的木瓜可以上船，其他木瓜一上船就爛了黑了，而他的木瓜已經銷韓國、日本了。那個農場主有天躲到山上土雞城喝酒，哀嘆說全台灣的農會都在找他，但他實在沒有貨啊！而且，種地這事，今年擴張三倍種木瓜，明年說不收不買了，那可不得賠死？虱目魚便是如此，對岸市場不愛吃，硬塞的結果，便是以政治興者亦以政治亡。龍膽石斑則是另一個故事，當對岸偷到技術自己可以養殖，誰還買你台灣的生鮮？
所以，再講一次，不論台灣要與那個國家？那個區域展開貿易，首要計算的是供需關係，而不是政治需要。韓國第一個洽簽FTA的國家是秘魯，原因是太平洋兩端的兩個國家，地理上沒有競爭關係，而且市場需求可以互補。貿易就是供需關係的結合，太多政治干擾反會搞砸整個貿易體系，甚至拖垮整個經濟。問題是，太陽花十年後，我們真正認清了「貿易」這個詞的內在邏輯，和「交易」行為的本質了嗎？反中親中也好，背叛延續也好，如果我們沒有記住貿易的本質，沒有拒絕朝貢貿易的勇氣，那麼遲早還會有另一次服貿協定，還是會有另一次太陽花，卻永遠長不出另一座「護國神山」。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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