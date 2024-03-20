早知台智光案問題？黃智賢：柯文哲當8年市長現在講什麼風涼話

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柯文哲痛批，可以去調資料帶出來看，他當時出來怎麼抨擊的？他都還沒下台，國民黨跟民進黨就聯合污錢。之後他就卸任了，所以也不曉得2023年蔣市府是怎麼執行那條預算。
柯文哲質疑，都知道有問題了，要編2024預算是怎麼放水的？他表示，如果是議員的施壓，要有勇氣該覆議就覆議，如果覆議還是不對，應訴諸民意，該堅持的要堅持。
針對此事件，資深媒體人黃智賢表示，檢調對台北市議員陳重文跟台智光發動26處搜索。一切都起源自2012年。2012年，台北市長郝龍斌，因為要建置光纖網路，跟網路廠商台智光簽了25年的長約。台北市政府零出資，由台智光在25年內，投入「號稱」近四百億，建置北市光纖網路設備。
黃智賢指出，台北市政府轄下所有機關在營運期間，皆須優先租用台智光網路。所以，台北市政府所有機關，在2012年未來的25年內，只要想建置網路，都要優先使用台智光。
黃智賢說，郝龍斌要建置市府的光纖網路，其實大可以用單純的採購案解決。她指出，台北市根本不缺錢，可是郝龍斌卻還是因為零出資這個甜頭，把台北市政府未來25年的網路自主權，全部讓渡給台智光這家公司。
黃智賢表示，2012年開始的25年內，不管網路技術如何日新月異，價格如何低廉，都跟台北市無關。現在是2024年，家用網路都已經是50M，100M，價格只要幾百元。可是警用監視器傳輸，卻在爭執要2M還是3M。
最後黃智賢更是怒批，柯文哲說他早就知道有問題。他當了8年市長，為什麼沒有想辦法處理?為什麼任內，還是跟台智光簽了新約? 她表示，「現在講什麼風涼話?」