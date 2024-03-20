MLB／大谷翔平生涯首冠穩了　球員票選本季這5支球隊最有望奪冠！

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第2名則是國聯東區球隊亞特蘭大勇士，對於勇士的戰力，大聯盟分析認為，先發輪值的健康度將是勇士能否闖進季後賽的最大主因，因為輪值中除了Max Fried和Spencer Strider是健康的，年滿40歲的Charlie Morton能否複製去年表現也是未知數，但最大的關鍵仍是在休賽季交易來的Chris Sale，能否保持健康為球隊做出貢獻。
第3名則是近年重建完成的巴爾的摩金鶯，金鶯在休賽季透過交易換來賽揚強投Corbin Burnes，對於本季再次進到季後賽企圖強烈，但大聯盟仍點出，牛棚將是金鶯最擔憂的環節，尤其是在王牌終結者Félix Bautista受傷的情況下，牛棚戰力可說是十分薄弱，期盼在休賽季簽下的 Craig Kimbrel能發揮往日明星終結者的身手。
第4名則是國聯中區強權費城費城人，根據大聯盟分析，費城人是今年休賽季操盤最好的球隊，不僅成功簽回Aaron Nola，還與王牌之一的Zack Wheeler達成延長續約，本季唯一目標仍是重返世界大賽。
第5名則是美聯東區強隊紐約洋基，大聯盟則分析，洋基在休賽季先是補進Juan Soto，在簽下明星右投Marcus Stroman，可說是對戰力一大進補，但隨著Gerrit Cole在春訓傷到右手肘，預計將缺陣至少1個月，洋基勢必得在自由市場補進一位能穩定先發的投手。