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MLB／大谷翔平生涯首冠穩了　球員票選本季這5支球隊最有望奪冠！

▲洛杉磯道奇MVP打線超恐怖，大谷翔平、貝茲、弗里曼3人年薪合計18.6億。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇MVP打線超恐怖，大谷翔平、貝茲、弗里曼3人年薪合計18.6億。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

隨著大聯盟（MLB）新賽季即將開打，大聯盟官方也在今（20）日公布一項有趣數據，在經過大聯盟球員票選後，球員們認為洛杉磯道奇、亞特蘭大勇士、巴爾的摩金鶯、費城費城人與紐約洋基（奪冠率第1排至第5），是本季最有望拿下世界大賽冠軍的球隊。

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球員們將洛杉磯道奇排在本季最有望奪冠球隊的榜首，大聯盟官方則是認為，只要休賽季簽下的強投山本由伸能適應大聯盟，對道奇的戰力絕對是一大幫助，其中在休賽季以10年7億美金簽下大谷翔平，可見本季道奇若是沒能打進世界大賽，甚至未能奪冠都可以說是一個失敗的球季。

第2名則是國聯東區球隊亞特蘭大勇士，對於勇士的戰力，大聯盟分析認為，先發輪值的健康度將是勇士能否闖進季後賽的最大主因，因為輪值中除了Max Fried和Spencer Strider是健康的，年滿40歲的Charlie Morton能否複製去年表現也是未知數，但最大的關鍵仍是在休賽季交易來的Chris Sale，能否保持健康為球隊做出貢獻。

▲巴爾的摩金鶯交易來賽揚強投Corbin Burnes，成奪冠熱門之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴爾的摩金鶯交易來賽揚強投Corbin Burnes，成奪冠熱門之一。（圖／美聯社／達志影像）
第3名則是近年重建完成的巴爾的摩金鶯，金鶯在休賽季透過交易換來賽揚強投Corbin Burnes，對於本季再次進到季後賽企圖強烈，但大聯盟仍點出，牛棚將是金鶯最擔憂的環節，尤其是在王牌終結者Félix Bautista受傷的情況下，牛棚戰力可說是十分薄弱，期盼在休賽季簽下的 Craig Kimbrel能發揮往日明星終結者的身手。

第4名則是國聯中區強權費城費城人，根據大聯盟分析，費城人是今年休賽季操盤最好的球隊，不僅成功簽回Aaron Nola，還與王牌之一的Zack Wheeler達成延長續約，本季唯一目標仍是重返世界大賽。

▲紐約洋基新面孔Juan Soto熱身賽手感超火燙。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基新面孔Juan Soto熱身賽手感超火燙。（圖／美聯社／達志影像）
第5名則是美聯東區強隊紐約洋基，大聯盟則分析，洋基在休賽季先是補進Juan Soto，在簽下明星右投Marcus Stroman，可說是對戰力一大進補，但隨著Gerrit Cole在春訓傷到右手肘，預計將缺陣至少1個月，洋基勢必得在自由市場補進一位能穩定先發的投手。

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