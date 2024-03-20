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唐禹哲冒出2歲兒！剛招認11歲私生子　女友蘇小軒被爆料當媽

▲唐禹哲在《披荊斬棘》第3季總決賽時向蘇小軒求婚成功，沒想到爆出女友生子新聞，疑似有了2歲兒。（圖／唐禹哲微博、蘇小軒IG）
▲唐禹哲在《披荊斬棘》第3季總決賽時向蘇小軒求婚成功，沒想到爆出女友生子新聞，疑似有了2歲兒。（圖／唐禹哲微博、蘇小軒IG）

記者江芷稜／綜合報導

以《終極一班》走紅的39歲男星唐禹哲，去年錄製《披荊斬棘》第3季總決賽時，突然向小13歲的女友蘇小軒求婚成功，順利抱得美人歸，隨後被爆出有11歲的私生子，他對此坦承不諱，證實與前女友未婚生子，對未來沒有共識分手，一起共同撫養小孩，女友蘇小軒交往後也知情，很體諒他的狀況，沒想到今（20）日又爆出他又有新孩子，經常與蘇小軒帶著一個約2歲的小孩去公園玩，「一家3口」看似相當幸福。

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▲唐禹哲（左圖）和未婚妻、200億混血千金蘇小軒現蹤信義區。（圖／翻攝自唐禹哲、蘇小軒臉書）
▲唐禹哲（左圖）和混血千金蘇小軒交往多年，感情相當甜蜜。（圖／翻攝自唐禹哲、蘇小軒臉書）
根據《CTWANT》報導，唐禹哲跟蘇小軒感情很好，經常一起出國遊玩，週刊跟拍小倆口生活，卻有意外發現，直擊到年僅26歲的蘇小軒疑似悄悄當媽了，她不工作時大多時間都帶小孩到公園玩、逛百貨公司，也帶著小孩跟父母、弟弟一起吃飯，看似是個甜美少女，照顧小孩卻有模有樣，還會板起嚴肅臉孔教育孩子，兩人間的關係耐人尋味。

▲▼唐禹哲和女友蘇小軒求婚成功。（圖／蘇小軒臉書）
▲蘇小軒被爆出有個2歲的孩子，一家三口相當幸福。（圖／蘇小軒臉書）
不僅如此，唐禹哲、蘇小軒約會時也帶著小孩一起去公園玩，畫面溫馨如同一家三口，看起來關係緊密，反倒沒看見他和11歲私生子見面。不過，蘇小軒過往都會在社群平台曬出外型亮麗的美照，一直沒有見到她挺孕肚的照片出現，究竟是否當媽了，仍是一道謎題，等待唐禹哲來解答。《NOWnews今日新聞》傳訊息詢問唐禹哲經紀公司，尚未獲得回覆。

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