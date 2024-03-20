申請入學注意！校系明燈圖鑑開測　讀這5系不後悔、最不想讀護理

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104人力銀行的「104校系明燈圖鑑」邀社會大眾一起用「過來人」身份，回望當時、現在、與未來，目前已有上萬筆「過來人」的群體檢測資料。
在「人生重來，你有多想讀這個科系？」這題，按照「想讀」的平均比例由高而低排列，比例愈高，代表落在愈想讀的「無悔區」，前5名包括物理系72.7%、醫學系72.1%、心理系71.9%、電機系70.1%、資工系66.7%。
相反的，比例愈低，代表落在愈不想讀的「後悔區」，後5名是護理系39%、國貿系41%、生物科技系43.2%、會計系43.8%、企管系45.2%。
104人力銀行職涯教育長王榮春指出，「104校系明燈圖鑑」萬筆檢測資料的結果，某些程度反映校系畢業生和校友的職場軌跡、以及徵才企業的需求強弱，例如文史哲或護理系等相關科系，經常因為薪資議題而引起鄉民論戰，不過，職涯終究能多元發展，大學教育不只介接未來職場，更在乎人格培養、獨立思考能力、以及智慧的養成。
104人力銀行表示，目前協助學測階段學生的工具還包括104落點分析，幫助學生從興趣與分數，選對大學開心讀。「104校系明燈圖鑑」則彙集「過來人」的群體智慧，提供超過2,000個校系圖鑑，包括必修多嗎？學習少而精？還是多而廣？同學是社恐仔還是社交王？供考生選填志願時參考。