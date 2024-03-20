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入伍2個月變戰場殺手！一年制義務役新訓結訓　他仍稱當兵不可怕

▲一年制義務役男新訓結訓，役男尹鑫石還是認為當兵不恐怖。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.20）
▲一年制義務役男新訓結訓，役男尹鑫石還是認為當兵不恐怖。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.20）

記者呂炯昌／台中報導

因應「強化全民國防兵力結構調整方案」，國軍兵役制度轉型，自今(2024)年元旦起恢復一年期義務役徵集因應防衛實需恢復徵集，首批一年期655名役男於今年1月25日入伍，接受8周新訓，2個月前陸軍曾安排一位2226梯入伍生尹鑫石接受媒體訪問，當時他說軍中不像前輩們說的那麼「恐怖」，當時被許多網友笑稱「剛入伍還沒遇到大魔王！」即將結訓的尹鑫石今（20）日再度受訪，仍堅持入營時當初的說法，而他瘦了6公斤，但並未簽下去服自願役。

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新兵尹鑫石1月25日入伍報到受訪時曾表示，剛開始接到兵單到後來還是多少有點小緊張、心情忐忑，但來到成功嶺後，發現井然有序，長官也沒有像之前前輩說的這麼恐怖，讓人害怕，整個心情沒那麼緊張、放鬆不少。

媒體詢問其他人只要當4個月軍事訓練役，會不會覺得不平衡？尹鑫石表示，他認為身為中華民國國民這是他應盡的義務，既然改變為一年，就心甘情願接受。

陸軍司令部今（20）日邀請媒體前往成功嶺營區，參訪一年期義務役男入伍訓練期末鑑測實況。尹鑫石再度受訪表示，從入伍至今2個月，軍中生活環境的確就是他入伍之初講的，與父兄說的不同，更有人性化，班長更有耐心，沒有那麼恐怖。這兩個月他學得很多，學到外面學不到的專業技能，同時他因每日規律運動、正常作息，體重瘦了6公斤。他說沒有特別操，每天都正常規律作息。

尹鑫石受訪時正完成戰場震憾教育課程，他表示，和看戰爭軍事電影呈現的完全不同，電影完全無法演繹出戰場上的震憾感，包括戰場上的嘈雜、壓力，經歷兩個月的入伍訓練，包含適應戰場壓力，讓他能克服。

媒體問有無印象深刻經驗，尹鑫石表示，一連串課程中，核生化毒氣課程讓他印象最為深刻，摘下防毒面具在毒氣室體驗真正遭到毒氣攻擊的感受，以及首度射擊歸零靶聽到的槍聲。而相關鑑測課程真正難的部分，他認為還是射擊打靶，他從沒接受過相關訓練，最後一次射擊已是滿靶。

尹鑫石說，他志願前往嘉義陸軍101旅1營服役，因為回家比較方便，但並未加入志願役行列。

▲一年義務役男，首梯台中成功嶺入伍報到，役男尹鑫石接受專訪。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.15）
▲一年義務役男，首梯台中成功嶺入伍報到，役男尹鑫石接受訪問時曾說當兵不如外傳可怕。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.15）

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