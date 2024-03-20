大谷翔平今晚對決達比修有！兩人過往大聯盟開幕戰成績比一比
大谷翔平今（20）日晚間6時將在韓國首爾高尺巨蛋迎戰教士隊，這也是韓國首次海外開幕戰，並且是道奇隊跟教士隊球季開幕戰，格外受到注目，大谷翔平將跟「偶像」達比修有對決，兩人不管在美國、日本從未正式交手，而去年兩人還一起打日本隊，並且在經典賽幫日本奪冠，這次海外賽也很有話題。以兩人過去成績相比，大谷翔平在開幕戰並非一下子就會開轟，達比修有三度擔綱開幕戰先發並未有勝投出現。
記者吳政紘/綜合報導
29歲的大谷，今年拿到北美四大職業運動史上最高薪合約，道奇隊開出10年7億（約220億台幣）的超級大約給他，加上他在春訓調整得宜，打擊率高達4成58，2轟，以打者身分專心比賽，令人期待。
大谷翔平也特別在春訓公開結婚訊息，並且在來韓國前，特別介紹妻子給大家認識，妻子身分為前女籃國手田中真美子，大谷也受到不少球迷祝福。
擔任教士隊開幕戰重責大任的是37歲老將達比修有，他去年因為右手肘受傷，只有拿下8勝10敗，防禦率4.56的成績，但他在大聯盟累積103勝，生涯1919次三振，超越野茂英雄，被認為是日本的傳奇投手。
大谷生涯開幕戰只有21打數3安打成績，達比修有則是3次先發都沒有勝投，要挑戰首勝。
大谷、達比修有大聯盟開幕戰成績相比：
【大谷翔平】
2018年:5打數1安打
2020年:5打數1安打
2021年:4打數0安打
2022年:4打數0安打
2023年:3打數1安打1保送
(累計21打數3安打 打擊率.143)
【達比修有】
2017年6.1局失4分
2021年4.2回失4分
2022年6局0失分
達比修累積開幕戰從未拿過勝投、敗投
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁