台智光案疑雲多？苗博雅：郝市府簽25年賣身契、保證營收100億元

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台北市議員苗博雅15日也在直播中提到此案，她表示，我認為這是個有問題的標案，且台北市議會過去只有少數議員敢關切、阻擋這個預算，並指今年1月進行預算審查時，只剩自己和民進黨市議員林世宗敢砍這筆預算，苗博雅當時還公開說要提案砍1億元預算。
苗博雅呼籲，大家要持續關注此案，因為這個案子太怪，令人大開眼界，每年審預算都會爭吵，都是起源於民國100年所簽訂的1份超怪合約。
苗博雅說，前台北市長郝龍斌期許北市成為最進步的智慧城市，所以任內推動「光纖網路建置」政策的類BOT案，台北市政府零出資，委託台智光公司協助鋪設北市光纖網路，雙方簽定保底合約期間25年，且每年至少4億元收入，等同保證總營收有100億元。
苗博雅指出，按合約內容，北市府所屬機關在25年期間都要向台智光公司優先租用本案網路服務，包括台北市道管中心、警察局、教育局、台北市立聯合醫院、民政局殯葬處等單位都在內，其中又以警局監視器傳輸量為最大宗，所以每年都成為合約議價的重中之重。
苗博雅直指，「這是一個不合理的大肥約」。她認為，台智光依約必須建設、維護和營運光纖網路平台，並給市民優惠費率租用最新建的光纖網路，涵蓋率至少要達8成以上，但如今卻沒有多少市民使用台智光的網路。
苗博雅指出，因這份合約是開口契約，所以每年都要議價，加上獨家優先租用，台智光每年都可以出招、獅子大開口提高經費。
苗博雅舉例，市警局今年針對「監視錄影系統專用傳輸網路服務費」編列預算5.5億元，但送議會審查後，台北市資訊局認為價格戴高，實際1年僅需4億300萬元即可，苗博雅便主張砍1億元預算。但台智光主張此案必須要用專用網路，協商過程中，有其他議員認為應使用台智光專用網路內容且不能刪預算，傳輸費預算始能動支。
苗博雅說，最後此案預算才小砍1900萬元，目前此案已在司法審查中，但25年合約才走一半，猜測廠商每年都會出新招加錢，令人無法接受，但簽了25年賣身契就是無奈。
苗博雅也提到，針對柯文哲批藍綠議員聯合污錢，自己很不能認同，部分議員為了市民荷包仍堅守立場，這種說法會抹滅努力的人。