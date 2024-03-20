社工上銬太震撼！暨大學者提供自保指南：具備法律意識、保存證據

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檢警日前傳出，訪視資料都在社工手上，卻連查都沒有查，就採信劉姓保母的說法，讓辦案人員驚覺不像專業社工該有的行為，經調查後才發現疑似造假訪視資料。但兒盟曾說，相信社工沒有造假，兒盟會概括承受所有司法結果。
對此，蔡佩真提到，電視新聞上社工被上銬那一幕幕的畫面，讓她不禁想起，她也曾經無辜地、冤屈地被搞不清楚狀況的家屬投訴，幸好當時存有證據和清楚的個案記錄讓她得以全身而退，最令她難過的是，被自己長年所獻身服務的對象傷害，使得她曾經陷入谷底。
回首那一段深刻的過往，蔡佩真毅然決定書寫下專業自保的指南，特別是給學生一些照顧自己、寫記錄、專業自保的提示。
蔡佩真表示，在個案記錄過程，社工師必須具備法律意識，特別是當案主或照顧者可能提供虛假資訊，而社工師一時難以辨識真偽時，為了避免記錄出現混亂、不精確，甚至觸及偽造的風險，建議要避免使用主觀或評價性的詞彙或太多形容詞，例如，應記錄「手臂有瘀傷」，而不是「兒童看起來被虐待」等具體策略。
蔡佩真說，此外，還要記得留下證據，包括同意書、合約書、照片、line、電子郵件、電話撥號記錄、會議記錄、督導紀錄、家庭會議紀錄、網絡溝通紀錄、個案研討會記錄、學術證據等，讓自己具有風險意識與作戰意識。
在心理素質的建設上，蔡佩真建議社工，做好份內事之後，好好吃飯睡覺休息，休息是「神聖的自私」，社工不需要活得那麼偉大，不要過度犧牲，做能做的事，更不要因為社會的無知無情而熄滅你心中的光，畢竟無情世界還是有情天。
至於社福機構方面，蔡佩真認為，機構要有SOP保護社工，用法規與SOP範定社工的責任邊界與輕重緩急，建議社工們在SOP基礎與框架上，發揮專業與追求服務理想。
此外，社會更需要的是社會大眾肯定與支持，蔡佩真說，社工是人不是神，這個社會有太多破口與太多嚴重的缺陷，當社工勇敢地站在破口上，卻堵不住破口時，應該責備社工嗎？何不想想那些黑洞原本有多大？請社會大眾互相鼓勵，一起來修補社會的黑洞，不要出一張嘴、不要糟蹋社工的愛心與理想，走這條助人的路是需要勇氣的，一個人扛叫做淒涼，一群人扛叫做取暖，一個社會的體諒與共同承擔，叫做愛。
始終以永遠的社工師自許的蔡佩真說，從事助人工作，「她願意做到老，做到死，沒有退休二字」，不是因為她樂於助人，也不是因為幫助別人，感到快樂，而是因為她無法眼睜睜看著別人受苦，當別人受苦，她會感到不捨與悲傷。
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