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社工上銬太震撼！暨大學者提供自保指南：具備法律意識、保存證據

▲暨南大學社工系主任蔡佩真（右）分享社工自保指南。（圖／暨南大學提供）
▲暨南大學社工系主任蔡佩真（右）分享社工自保指南。（圖／暨南大學提供）

記者李琦瑋／台北報導

台北市1歲多男童剴剴（化名）遭惡保母虐待致死，追蹤該案女社工被上銬畫面不斷流傳，引發社工系學生們的震撼與恐慌。國立暨南國際大學社工系主任蔡佩真連日來除了在課堂上鼓勵學生外，也分享專業自保指南給在職者及學生，提醒社工在個案記錄過程，必須具備法律意識，避免使用主觀詞彙或太多形容詞，還要記得留下同意書、會議記錄、照片等相關證據。

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近期北市爆出1歲多的男童剴剴經社會局、兒福聯盟安置後，卻遭保母姐妹虐待致死，檢警為釐清兒盟社工訪查男童記錄是否造假，發動搜索約談，該名社工被上銬的畫面曝光後，引發外界熱議。

檢警日前傳出，訪視資料都在社工手上，卻連查都沒有查，就採信劉姓保母的說法，讓辦案人員驚覺不像專業社工該有的行為，經調查後才發現疑似造假訪視資料。但兒盟曾說，相信社工沒有造假，兒盟會概括承受所有司法結果。

對此，蔡佩真提到，電視新聞上社工被上銬那一幕幕的畫面，讓她不禁想起，她也曾經無辜地、冤屈地被搞不清楚狀況的家屬投訴，幸好當時存有證據和清楚的個案記錄讓她得以全身而退，最令她難過的是，被自己長年所獻身服務的對象傷害，使得她曾經陷入谷底。

回首那一段深刻的過往，蔡佩真毅然決定書寫下專業自保的指南，特別是給學生一些照顧自己、寫記錄、專業自保的提示。

蔡佩真表示，在個案記錄過程，社工師必須具備法律意識，特別是當案主或照顧者可能提供虛假資訊，而社工師一時難以辨識真偽時，為了避免記錄出現混亂、不精確，甚至觸及偽造的風險，建議要避免使用主觀或評價性的詞彙或太多形容詞，例如，應記錄「手臂有瘀傷」，而不是「兒童看起來被虐待」等具體策略。

蔡佩真說，此外，還要記得留下證據，包括同意書、合約書、照片、line、電子郵件、電話撥號記錄、會議記錄、督導紀錄、家庭會議紀錄、網絡溝通紀錄、個案研討會記錄、學術證據等，讓自己具有風險意識與作戰意識。

在心理素質的建設上，蔡佩真建議社工，做好份內事之後，好好吃飯睡覺休息，休息是「神聖的自私」，社工不需要活得那麼偉大，不要過度犧牲，做能做的事，更不要因為社會的無知無情而熄滅你心中的光，畢竟無情世界還是有情天。

至於社福機構方面，蔡佩真認為，機構要有SOP保護社工，用法規與SOP範定社工的責任邊界與輕重緩急，建議社工們在SOP基礎與框架上，發揮專業與追求服務理想。

此外，社會更需要的是社會大眾肯定與支持，蔡佩真說，社工是人不是神，這個社會有太多破口與太多嚴重的缺陷，當社工勇敢地站在破口上，卻堵不住破口時，應該責備社工嗎？何不想想那些黑洞原本有多大？請社會大眾互相鼓勵，一起來修補社會的黑洞，不要出一張嘴、不要糟蹋社工的愛心與理想，走這條助人的路是需要勇氣的，一個人扛叫做淒涼，一群人扛叫做取暖，一個社會的體諒與共同承擔，叫做愛。

始終以永遠的社工師自許的蔡佩真說，從事助人工作，「她願意做到老，做到死，沒有退休二字」，不是因為她樂於助人，也不是因為幫助別人，感到快樂，而是因為她無法眼睜睜看著別人受苦，當別人受苦，她會感到不捨與悲傷。

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