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NanaQ臉部動刀腫到變形！枕頭驚現「大片血跡」崩潰喊：整形失敗

▲NanaQ臉部動刀腫到變形，發現枕頭上有血漬嚇壞。（圖／翻攝自NanaQ IG）
▲NanaQ臉部動刀腫到變形，發現枕頭上有血漬嚇壞。（圖／翻攝自NanaQ IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

網紅NanaQ以自律極簡風格爆紅，卻也為她帶來不少爭議，心態強大的她卻絲毫不受到影響，照常在IG分享日常生活。日前NanaQ在IG分享自己的臉部動刀，並曬出前後對比照，臉部明顯腫脹，讓她忍不住自虧：「整形失敗！」

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▲因為極簡主義走紅的NanaQ，成為風格獨樹一格的影音創作者。（圖／翻攝自IG＠nanaq521）
▲因為極簡主義走紅的NanaQ，成為風格獨樹一格的影音創作者。（圖／翻攝自IG＠nanaq521）
以自律極簡風格爆紅，卻也為她帶來不少爭議，心態強大的她卻絲毫不受到影響，照常在IG分享日常生活。日前NanaQ在IG分享自己的臉部動刀，曬出前後對比照，發現臉部明顯腫脹，讓她忍不住自虧：「整形失敗！」

▲NanaQ原本的瓜子臉直接圓潤一圈，鼻子也變成朝天鼻。（圖／翻攝自NanaQ IG）
▲NanaQ原本的瓜子臉直接圓潤一圈，鼻子也變成朝天鼻。（圖／翻攝自NanaQ IG）
NanaQ手術結束後，在臉書發文曬照，公開自己的術前、術後的對比照，原本的瓜子臉直接圓潤一圈，鼻子也變成朝天鼻，鼻孔變得更明顯，側面看她的下巴線條也幾乎消失，讓她開玩笑自嘲：「整形失敗！開玩笑的，術後腫脹ing，現在完全不想照鏡子，看一次揍一次鏡子。」

▲NanaQ ▲側面看NanaQ的下巴線條也幾乎消失。（圖／翻攝自NanaQ IG）

NanaQ也在IG限時動態分享自己術後的煎熬過程，透露她連要用手機臉部解鎖，系統都認不出她，跳出錯誤訊息，讓她感到十分無奈，就連睡覺到一半，潔白枕頭都染上一攤血漬，頓時嚇壞她：「damn!!!!!!!!!!!!!!!!」似乎十分辛苦。

▲NanaQ睡覺到一半，發現潔白枕頭都染上一攤血漬。
▲NanaQ睡覺到一半，發現潔白枕頭都染上一攤血漬。
網友們也紛紛留言直呼，「好像被蜜蜂叮到的狗狗」、「哪一間診所可以整形成嚕嚕米」、「Nana太犧牲了吧」、「還以為是減肥前減肥後」、「幹嘛整形」，也有網友猜測NanaQ動刀的原因，「感覺是牙齒或牙齦腫脹發炎，我之前也有因為神經的關係腫成這樣，臉都變形」、「是處理鼻竇炎嗎？」意外掀起討論。

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