NanaQ臉部動刀腫到變形！枕頭驚現「大片血跡」崩潰喊：整形失敗

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NanaQ手術結束後，在臉書發文曬照，公開自己的術前、術後的對比照，原本的瓜子臉直接圓潤一圈，鼻子也變成朝天鼻，鼻孔變得更明顯，側面看她的下巴線條也幾乎消失，讓她開玩笑自嘲：「整形失敗！開玩笑的，術後腫脹ing，現在完全不想照鏡子，看一次揍一次鏡子。」
▲側面看NanaQ的下巴線條也幾乎消失。（圖／翻攝自NanaQ IG）
NanaQ也在IG限時動態分享自己術後的煎熬過程，透露她連要用手機臉部解鎖，系統都認不出她，跳出錯誤訊息，讓她感到十分無奈，就連睡覺到一半，潔白枕頭都染上一攤血漬，頓時嚇壞她：「damn!!!!!!!!!!!!!!!!」似乎十分辛苦。
網友們也紛紛留言直呼，「好像被蜜蜂叮到的狗狗」、「哪一間診所可以整形成嚕嚕米」、「Nana太犧牲了吧」、「還以為是減肥前減肥後」、「幹嘛整形」，也有網友猜測NanaQ動刀的原因，「感覺是牙齒或牙齦腫脹發炎，我之前也有因為神經的關係腫成這樣，臉都變形」、「是處理鼻竇炎嗎？」意外掀起討論。
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