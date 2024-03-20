PLG／林書豪「禁賽5場」、罰款15萬！將因此失去競爭年度MVP資格

球后謝淑薇衝擊奧運金牌！搭檔人選有「5位」　雙打球員也進名單

▲謝淑薇透露目前有5位球員作為她可能的奧運女雙搭檔人選，並且直言名單中會加入幾名「雙打選手」。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇透露目前有5位球員作為她可能的奧運女雙搭檔人選，並且直言名單中會加入幾名「雙打選手」。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

台灣網球好手謝淑薇開季狀態絕佳，澳網和印地安泉兩個春季大站都奪下女雙冠軍，而關於他巴黎奧運的搭檔，近期謝淑薇本人也在個人社群網站上做出進一步的透露，目前有5位球員作為可能人選，並且謝淑薇也打破此前的構想，直言名單中會加入幾名「雙打選手」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年澳網奪冠後，關於謝淑薇奧運搭檔是誰的討論又熱門起來。今年6月10日，奧運積分就會截止，謝淑薇只要排名前10就能取得奧運門票。根據奧運規則，她只要指定一名同國籍、且世界排名前300的選手就能參加奧運雙打賽事。

當時網友曾拋出吳芳嫺或者是曹家宜作為可能人選，但謝淑薇哥哥謝政瀛當時意有所指地回覆：「以上，我們都高攀不起。只想開心打球，謝謝。」讓人感到耐人尋味。而後謝淑薇本人則在臉書指出，「奧運我將會從台灣的單打好手裡，挑選適合的搭檔，一同代表中華台北出戰巴黎奧運。」

▲2024印地安泉公開賽女雙決戰，台灣名將謝淑薇以比利時好手Elise Mertens以6:3、6:4奪冠，她確定登上女雙球后。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024印地安泉公開賽女雙決戰，台灣名將謝淑薇以比利時好手Elise Mertens以6:3、6:4奪冠，她確定登上女雙球后。（圖／美聯社／達志影像）
而關於進一步可能的人選，謝淑薇今日在臉書上發文表示，「巴黎奧運搭檔給出人選五位，目前還不知與誰組隊，一切靜待截止日到來，單打選手易耗損，例外加幾位雙打選手入名單，我也會在這段時間好好調整，爭取以最佳狀態出戰大滿貫與奧運。台灣選手們一起加油，我們巴黎奧運見。」

若需要符合世界排名300以內的單打人選，符合的只有楊亞依（208名）、葛藍喬安娜（249名）以及梁恩碩（271名）3人而已。其中外界又認為葛藍喬安娜無論是在關係或是打法上都和謝淑薇頗為適配。

▲台灣網球一姊謝淑薇先後在澳網混雙、女雙封后，短短3天內，橫掃兩座大滿貫冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣網球一姊謝淑薇先後在澳網混雙、女雙封后，短短3天內，橫掃兩座大滿貫冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NOWnews體壇周報／謝淑薇奪冠登球后　戴資穎全英賽「最後一舞」

謝淑薇取代搭檔Mertens登頂球后！互虧場上「0互動」　私下超麻吉

印地安泉大師賽／謝淑薇成世界球后！攜Mertens登頂　奪生涯第4冠

印地安泉公開賽／謝淑薇勇闖決賽！再贏一場就將登基女雙「球后」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞