球后謝淑薇衝擊奧運金牌！搭檔人選有「5位」　雙打球員也進名單

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今年澳網奪冠後，關於謝淑薇奧運搭檔是誰的討論又熱門起來。今年6月10日，奧運積分就會截止，謝淑薇只要排名前10就能取得奧運門票。根據奧運規則，她只要指定一名同國籍、且世界排名前300的選手就能參加奧運雙打賽事。
當時網友曾拋出吳芳嫺或者是曹家宜作為可能人選，但謝淑薇哥哥謝政瀛當時意有所指地回覆：「以上，我們都高攀不起。只想開心打球，謝謝。」讓人感到耐人尋味。而後謝淑薇本人則在臉書指出，「奧運我將會從台灣的單打好手裡，挑選適合的搭檔，一同代表中華台北出戰巴黎奧運。」
而關於進一步可能的人選，謝淑薇今日在臉書上發文表示，「巴黎奧運搭檔給出人選五位，目前還不知與誰組隊，一切靜待截止日到來，單打選手易耗損，例外加幾位雙打選手入名單，我也會在這段時間好好調整，爭取以最佳狀態出戰大滿貫與奧運。台灣選手們一起加油，我們巴黎奧運見。」
若需要符合世界排名300以內的單打人選，符合的只有楊亞依（208名）、葛藍喬安娜（249名）以及梁恩碩（271名）3人而已。其中外界又認為葛藍喬安娜無論是在關係或是打法上都和謝淑薇頗為適配。
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