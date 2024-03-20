日本櫻花季到了！期間限量「大布丁」開賣 在地人超愛：每年必吃
隨著春天氣息來臨，日本最迷人的櫻花季也即將來到，根據官方預測，日本東京大約在3月24日迎來國花綻放。許多遊客也蓄勢待發，準備前往當地漫遊在粉色花海中。對此，日本國民布丁也推出期間限定限量的「應景大布丁」，成為在地人每年必買的應景食物。
記者潘毅／綜合報導
日本7-11階上蒼前西7丁目分店近期發文分享，提到日本國民品牌江崎固力果（Glico）推出的巨大布丁，配合櫻花祭的春季限定版「櫻花形狀」大布丁已經正式在店鋪內上架，數量有限，提醒想購買的民眾把握機會。
事實上，這款「櫻花形狀」大布丁是從2022年時誕生問世，當年江崎固力果為了歡慶Pucchin Pudding推出50周年，特別製作了應景櫻花形狀的布丁，沒想到大受歡迎，自此成為了每年春天櫻花季都會推出的期間限定、限量商品。
不少日本人得知情報後，也紛紛留言表示：「終於等到了，每年必吃阿」、「超愛櫻花形狀布丁，這讓我整個春天都可以保持愉悅心情」、「現在賞櫻不吃這款布丁，都感覺不對勁了」。
日本布丁獨特吃法！一個小機關打開輕鬆倒出
江崎固力果推出的巨大布丁，一直以來都是許多觀光客到當地必吃的甜品，因為它的包裝容器還藏有小巧思，就是在殼底加裝一個「尖角」，只要將其折斷，就能藉由空氣推擠的原理，讓布丁輕易地從塑膠殼中倒出，完美放置在餐盤上，視覺上相當享受。