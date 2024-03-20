現金回饋網「ShopBack」裁員近2百人！CEO道歉認了：業務拓展太快
2014年創立於新加坡的現金回饋網ShopBack，登台發展多年，成功打入市場，養成民眾導購賺回饋的新消費習慣。不過現卻傳出執行長亨利（Henry Chan）在昨（19）日的內部會議宣布，將裁員195人，佔整體人力24%，並向員工致歉是因拓展太快，無奈縮減人力支出。
記者黃韻文／綜合報導
現金回饋網ShopBack是2014年在新加坡創立，並於2016年進軍台灣，主打服務便是透過ShopBack到合作電商完成交易，能賺取最高30%現金回饋，養成了消費者下單前「導購先賺一筆」的習慣，目前服務據點涵蓋馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國、澳洲、韓國、越南、香港等地。
根據《亞洲衛視》報導，ShopBack執行長亨利（Henry Chan）在19日內部會議中，宣布公司將裁員195人，佔整體人力24%，會中提到是因為近年業務拓展過快、過度擴張團隊規模，為了讓公司正常營運，必須縮減人力支出，執行長亨利並公開向員工表示歉意。
ShopBack也在公司網站發出聲明，執行長亨利（Henry Chan）表示自己負有全盤責任。據悉，當天會議結束1小時，被資遣的員工就收到裁員通知，而ShopBack為了讓員工吸收消化這項壞消息，其他員工19日也休假一天。《NOWnews》同步向ShopBack台灣公司求證，但ShopBack台灣表示不便做出任何回應，台灣受影響部份未明。