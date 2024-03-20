00939今掛牌爆77萬張大量奪台股成交王寶座 由紅翻黑引網友熱議
高股息ETF近來話題不斷，00940更是在募集期間就募到超過1700億元，接下來掛牌上市更是備受外界矚目。而提前一週募集的00939，今天掛牌上市，以15.11掛牌，一上市就上演蜜月行情，從9點開盤短短12分鐘就爆量20萬張，盤中一度還突破47萬張，價格也飆出15.39元，漲幅1.85%，奪下台股成交王寶座，連帶成分股也翻漲。不過，接近收盤則持續走低，最低到15.01元，蜜月行情能維持多久，則要再觀察。
記者魏妤庭／台北報導
統一投信搶在00939掛牌上市前，公布完整成分股共40檔，其中，前10檔分別是群光、聯發科、大聯大、長榮、力成、日月光控股、緯創、京元電子、東陽、瑞昱等。今日以15.11元掛牌上市，9點才開盤短短12分鐘就爆量20萬張，盤中股價更是一路衝到15.39元、漲幅1.85%，到了10點半成交量更突破47萬張，奪下台股成交王寶座，連帶成分股聯詠、長榮等也上漲。
而高股息ETF掀起全民運動，有不少搶不到00940的股民，就轉買00939，也使00939的淨值在00940抬轎後，不斷往上衝，更有網友說，若今天將自己手上的00939賣出，就能夠立即有8萬元入帳。
不過，00939在一度衝高後，就一路下跌，最低15.01元，收盤以15.03元作收，雖然守住15元掛牌價，但終場仍小跌0.08元。有網友便笑說，00939是今天台股成交量第1名，開高一堆價差仔應該都賣完了吧。但也有網友持樂觀看法認為，「00940會抬轎，不用怕，買爆00939」、「沒怕，ETF就存股不做價差，緊張啥」。但也有網友認為，今天「第一天這樣真難看」、「00919更難看」、「小白韭菜專區」。
00939蜜月行情能持續多久仍是未知數，但00940已經進場，下一檔則由00944接棒募資。分析師則提醒，ETF應屬於長期投資，不應該當沖操作，短期大漲可忽略。
※【NOWnews 今日新聞
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