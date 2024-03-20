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白沙屯媽祖停「超跑零件廠」！信徒笑：祂想來保養　公司起底全愣

白沙屯媽祖今（20）日上午停在有「MIT超跑零件王」之稱的「全拓工業」門口，讓員工又驚又喜。（圖/白沙屯拱天宮臉書）
白沙屯媽祖今（20）日上午停在有「MIT超跑零件王」之稱的「全拓工業」門口，讓員工又驚又喜。（圖/白沙屯拱天宮臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

拱天宮白沙屯媽祖今（20）日前進彰化，繼一大早衝到秀傳醫院為遭撞飛的小姐妹們祈福之外，在上午接近9時，白沙屯媽祖又停駕在超跑零件廠「全拓工業」，讓員工們又驚又喜，紛紛跪地排隊等著要鑽轎底，也有信徒笑稱「媽祖的粉紅超跑半路保養一下啦！」結果有網友起底媽祖停駕的這家公司，才發現來頭可不小！且是號稱幸福企業的一家超跑零件公司，才有如此福氣能夠獲得媽祖的加持。

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白沙屯媽祖鑾轎今天上午8時51分時，停駕在有「MIT頂級超跑零件王」封號的「全拓工業股份有限公司」，讓不少跟隨媽祖腳步的信徒也笑稱「媽祖的粉紅超跑應該是要換個零件XD」、「畢竟超跑半路來個飽眼也是很正常的！媽祖慈悲」、「媽祖後面還有一大段路，來換個台灣製超跑零件也是很正常的」。

而也有信徒哭笑不得的說「粉紅超跑來到全拓工業，結果公司員工都跑去外面排隊，等著要鑽轎底，結果鑾轎沒半個人可代表公司，恭送媽祖起駕」讓不少網友直呼「太糗啦！老闆不在家嗎哈哈哈」、「媽祖突然大駕光臨，實在太興奮了」、「媽祖突然來訪，肯定是太緊張啦！」值得一提的是，後來白沙屯媽祖在9點22分，又停在彰化「花壇昌一BMW車廠」，連續兩處與汽車、超跑有關的駐點，讓信徒都認為「媽祖真的在保養祂的粉紅超跑」。

▲白沙屯媽祖今（20）日上午停完超跑零件廠「全拓工業」後，又停在彰化BMW車廠門口，讓信徒笑稱：媽祖的粉紅超跑也要保養。（圖/白沙屯拱天宮臉書）
▲白沙屯媽祖今（20）日上午停完超跑零件廠「全拓工業」後，又停在彰化BMW車廠門口，讓信徒笑稱：「媽祖的粉紅超跑也要保養」。（圖/白沙屯拱天宮臉書）
MIT頂級超跑零件王「全拓工業」！幸福企業超狂背景起底

事實上，這個「全拓工業」的來頭可不小，該公司初期是以產銷車輛用內外裝配件、船舶用內外裝配品為主，後來隨著國內外汽車業的發展與技術創新，致力研發產銷汽車內部的配件，成功打入保時捷、藍寶堅尼等高級車款的供應鏈，因此後來又獲封「MIT超跑零件王」的稱號。

該家公司在業界可以說是福利好到出名，員工都是年年調薪，目前全公司員工的平均薪水已經達到7.2萬元，遠超行政院公佈的台灣受僱勞工經常性薪資4萬8616元。董事長吳崇讓表示，對於員工的薪水，唯一宗旨的KPI就是8萬，希望能夠在2024年達成。

▲媽祖停駕「全拓工業」，該家公司是有幸福企業著稱的超跑零件廠，員工的薪水平均高達7.2萬元，且福利非常好。（圖/白沙屯拱天宮臉書）
▲媽祖停駕「全拓工業」，該家公司是有幸福企業著稱的超跑零件廠，員工的薪水平均高達7.2萬元，且福利非常好。（圖/白沙屯拱天宮臉書）
高級跑車員工免費開！賞罰分明的企業制度「留住人才」

除了有高薪、年終獎金之外，「全拓工業」也有幾輛超跑是員工可以登記免費開，像是法拉利、保時捷等等。董事長吳崇讓一直秉持一個原則「有企業大老闆說，加薪會減少企業競爭力，但這不對，企業一直缺工缺人才，其實就是因為不敢加薪，讓企業競爭力出現了問題」。

吳崇讓經營公司理念一直都是「賞罰分明」，當給員工設定目標去達成時，就一定給予重賞，自然驅使員工更有動力為公司付出，而當跟不上的後段班就會實行「淘汰制」，賞罰制度都是明定非常清楚，過去員工的規模雖然更大，但現在員工即便減少，卻也增加了「大幅度的加薪空間」，留下來的員工都是精英，讓公司得以繼續前進及營運。

▲全拓工業有「MIT超跑零件廠」之稱，公司有數輛超跑都提供員工免費開，且薪資福利高於許多公司的行情。（圖/全拓工業臉書）
▲全拓工業有「MIT超跑零件王」之稱，公司有數輛超跑都提供員工免費開，且薪資福利高於許多公司的行情。（圖/全拓工業臉書）

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