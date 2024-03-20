吳婉君嗆5人造謠「內容低級驚悚」 何依霈被點名道歉：無地自容
八點檔女演員吳婉君在私人臉書開嗆5人，點名何依霈、龍語申、霍愷容、李瀚、黃瑄「轉述有關於我的不實言論，對我的名譽及清白造成損害，我不知道還有多少人聽過這種低級的八卦，你們晚上真的睡得著嗎？」據悉這樁不實言論與吳婉君、趙駿亞的緋聞無關，而吳婉君的同門師妹何依霈私底下已向當事人道歉，吳婉君目前狀態調適回來了。
記者羅凌筠／台北報導
對於被造謠什麼？吳婉君不願多說，透過聲明表示：「我們不要就這樣算了！不能因為大家說演藝圈就是會有很多八卦，造謠這件事情就變成對的！有多少人是因為謠言而受傷？被莫須有的罪名霸凌然後想不開？為什麼加害者可以躲在暗處，受害者只能承受甚至還要出面說明，每一次的說明都是再一次的傷害。」
她也說，「謠言內容低級驚悚，恕我無法重述。我不能理解我以為的友人與同事，為什麼這樣對待我。我的委屈跟憤怒，我甚至想不到詞彙形容。過失傷害也是傷害，在轉述謠言的當下是有選擇的，所以沒有那麼無心，這也不是誤會。我不知道這種不實消息散播到哪裡去了，我只能堂堂正正的把事實說出來。敢指名道姓是希望他們知錯，還在暗處的，請不要再做這樣的事了，不要僥倖。」
而何依霈的經紀人轉述她的說法：「造成婉君的傷害，我很傷心，但是遠不及她的傷心難過。只因為我的自私和懦弱，所以不敢直接求證，反而去跟我與婉君之外的第三人轉述這件事，無論我覺得那人是否值得信任的，我都不應該講我未求證過的事。這是我最大的錯誤、也造成了對婉君莫大的傷害。辜負了婉君的友情，我無地自容。我真的很抱歉，對不起。」
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