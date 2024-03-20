00939成交王但尾盤翻黑 掛牌首日爆77萬張、跌破淨值15.11元
之前申購超夯的統一台灣高息動能（00939）今（20）日正式掛牌上市，早盤12分鐘就爆20萬張大量，拿下台股成交王寶座，盤中最高來到15.39元，漲幅1.85%，連帶成分股也漲翻，但隨著大盤開高走低，終場跌72點，收在19728點附近，00939也在尾盤翻黑，爆大量77.3萬張，終場跌0.08元，跌幅0.5%，收在15.03元，跌破淨值15.11元。
記者許家禎／台北報導
00939採月月配，且目前台灣高股息ETF的領息時間大多落在「月中」，00939則將領息時間訂在「月底」，讓投資人可以自組「股息雙周配」的投資組合，讓投資人的現金流擁有更高度的彈性，再加上發行價15元，一張只要1萬5千元相對親民，因此申購期間引發熱潮，
00939今日正式掛牌上市， 根據統一投信官網19日最新公告，統一台灣高息動能規模為535.14億元、淨值為15.11元，而今日00939開盤大漲，12分鐘就爆20萬張大量，盤中最高來到15.39元，但午盤過後出現回檔賣壓，尾盤翻黑下殺到盤下15.01元的位置，終場跌0.08元，跌幅0.5%，收在15.03元。總計總量狂爆77.3萬張，但收盤15.03元跌破淨值價15.11元。
而看看00939前10大成分股，長榮尾盤翻黑，終場跌0.5%，收在176元。緯創跌2%、京元電、大聯大、聯發科跌1%以上，力成、聯詠、健鼎小跌，群光收在平盤，緯穎則漲0.9%。台股今日最高漲逾百點，來到19994點，但挑戰2萬點無力，盤中一度翻黑，且權值股台積電逐漸臉綠，大盤尾盤也下挫，終場跌72點，收在19784點，成交量5201億元。