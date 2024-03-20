汪小菲終於勝訴！懶回應積欠大S 1.7億控訴 開心炫耀告贏網友
汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後官司不斷，他曝光前妻隱私慘被告上法院，S媽更向媒體哭訴，女兒大S要不回家人的扶養費，借給汪小菲的1.7億元台幣也沒拿回來，加上S媽成了S Hotel承租保證人，被捲入這場財務漩渦裡，內心崩潰欲哭無淚。汪小菲對於前岳母的控訴置之不理，今（20）日在微博曬出告贏中國網友勝訴的新聞，堪稱是打官司以來罕見的勝利，網友批評他不回應S媽的訴求，只是轉移話題。
記者江芷稜／綜合報導
汪小菲在微博曬出的公告，顯示他向娛樂營銷號提告，經審理終結劉姓當事人必須公開向汪小菲致歉，並且設置一週才可拿下，案件審理費用僅800元，汪小菲還得負擔500元，並不是大案子，算是贏了面子，這也是張蘭、汪小菲眾多官司中少見的勝利。
不過，一向疼愛汪小菲的S媽，首次對外坦承援助前女婿創業，卻導致女兒被積欠1.7億元台幣，大Ｓ和汪小菲為償還信義豪宅貸款裡的共同戶頭，僅剩的8000萬元台幣都被汪小菲領光，大Ｓ索討家人的扶養費未果，Ｓ媽甚至還被掛名S Hotel的承租保證人，至今都未卸下責任，經常收到房租欠繳的存證信函，讓她心生恐懼，希望汪小菲能拿出良心處理，可惜未獲回應。
眼看兒子陷入輿論風波，張蘭在小紅書寫下「讓我們以一顆感恩的心去接受生命中的每一個安排，相信一切都是最好的安排」，還還呼籲粉絲千萬別內耗，「別消耗自己，挺住，挺住，挺住，有口飯吃就行」，公開跟汪小菲喊話，經歷磨難不必在意。網友意見兩極，有人贊成他網路維權成功，也有人要他趕緊還錢給大S，別再帶風向了。
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