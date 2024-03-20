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把十年前的朋友戳回去！臉書「戳一下」用量飄升13倍：都年輕人

▲確認朋友交情就靠這一戳，臉書Facebook「戳一下」熱潮再起，數量狂飆13倍。（圖／記者黃韻文攝）
▲確認朋友交情就靠這一戳，臉書Facebook「戳一下」熱潮再起，數量狂飆13倍。（圖／記者黃韻文攝）

記者周淑萍/綜合報導

在 Facebook 邁入 20 歲之際，大家曾瘋玩的「戳一下」也意外在平台上再次掀起熱潮！過去一個月內，Facebook 上的「戳一下」使用量飄升了 13 倍，其中超過一半的「戳」來自 18 到 29 歲的年輕族群。還有網友在 Facebook 上發起「把十年前的朋友戳回去」、「去找那些一直戳你的人並戳他手臂」等 Facebook 活動，引發超過 3 萬人的線上參與。

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Facebook的「戳一下」功能其實存在許久，其實就是敲一下好友的概念，只要在 戳一下朋友，那麼朋友就會收到「XXX 戳了你一下」的臉書通知，對方也可以戳回去，一種刷一下存在感的感覺，但為了防止被濫用，Facebook 只允許你戳臉書好友。

▲有網友在 Facebook 上發起「把十年前的朋友戳回去」、「去找那些一直戳你的人並戳他手臂」等 Facebook 活動，引發超過 3 萬人的線上參與。（圖／翻攝官網）
▲有網友在 Facebook 上發起「把十年前的朋友戳回去」、「去找那些一直戳你的人並戳他手臂」等 Facebook 活動，引發超過 3 萬人的線上參與。（圖／翻攝官網）
「戳一下」功能近期再度吸引民眾瘋玩，根據官方數據統計，近一個月「戳一下」使用量飄升了 13 倍，其中又以年輕族群為優先，有超過一半為18 到 29 歲的年輕族群。

可以透過以下方式再來回戳一下功能，路徑：前往戳一下頁面 > 頁面頂端搜尋朋友 > 選擇想戳一下的好友點一下右邊的戳一下即可。同時也可以在「戳一下頁面」，看到自己被哪位好友戳過。

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