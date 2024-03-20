超商包裹傳怪聲！店員驚見「二級保育烏龜」 眾轟寄件者：快報警
一名在超商上大夜班的男子分享，這天他在值班整理門市包裹時，發現一個破損的紙箱，箱體還不停發出聲音，他從紙箱側邊的洞口向內一看，驚見一隻大型的活體烏龜，嚇得他立即拍照上傳網路。照片一經分享，隨即引發網友討論，更有人眼尖認出這是二級保育類動物「蘇卡達象龜」，要男子趕快報警，也抨擊寄件者真的相當惡劣。
實習記者柯乃瑜／綜合報導
男子今（20）日清晨在PTT八卦版發文表示，自己大夜班整理包裹時，發現其中一件貨物「外觀怎麼爛爛的」，紙箱側邊還有一個洞口，他好奇地往洞口內一看，發現一個疑似龜殼的活體，不過當下以為是假的，也沒放在心上。
直到男子早上準備下班時，又聽到紙箱發出聲音，這次再往紙箱內一看，發現竟然是烏龜在掙扎，他這才驚覺烏龜是活體，傻眼怒吼「這也太缺德」，質疑當初收件的門市和物流「都瞎了嗎？」，並表示一想到烏龜在運輸過程中遭受的各種碰撞，就感到非常難過。
照片一經發佈到批踢踢八卦版，立即引起網友震驚，「活物禁運且違反動物保護法」、「不用報警嗎」、「這種陸龜這麼大隻還用寄的 太扯」、「太可惡了吧 這真的該檢舉誒」；更有人眼尖發現這是在臺灣屬於二級保育類的「蘇卡達象龜」，勸原PO趕快報警處理。
在臺灣被列為二級保育動物的「蘇卡達象龜」（學名：Geochelone sulcata），又被稱為非洲象龜，是世界上體型第三大的陸龜種類，原生於非洲撒哈拉以南的乾燥草原和沙漠邊緣地帶。因為可以合法進口台灣，近年成為熱門的寵物飼養選擇。