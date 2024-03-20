T1／「表弟」卡森斯返台、合約為期1.5個月　雲豹簽他為冠軍而來

我是廣告 請繼續往下閱讀
Marc Stein在個人文章中如此寫道，「4屆NBA全明星球員德DeMarcus Cousins已經簽署了一份為期1個半月的合約，將重返台灣打球。」事實上，雲豹球團此前也已經表示卡森斯這次回歸會打完這個賽季，也表示他將在4月中抵台，會參加球隊例行賽對上臺北台新戰神、高雄全家海神的3場比賽。
按照Stein的說法，卡森斯將待到約6月，也就是說雲豹簽回他的目標顯而易見，就是爭奪總冠軍。審視雲豹本季接下來的賽程，既然卡森斯預計參加的是4月20、21、28的3場賽事，那就代表，他來台時間應該是在14-20日這一段時間。
卡森斯對於自己能重返台灣球場、並與雲豹隊友們繼續一起在球場上奮鬥很興奮，他說：「球迷們的熱情支持對我而言具有難以言喻的價值，我將會全力備戰，不但要幫球隊打入季後賽，更要盡全力為球隊奪下總冠軍。」
卡森斯在今年1月31日卡森斯離開台灣返回美國，他很受台灣球迷喜愛，本人十分期待回歸。在1月份的4場比賽中，卡森斯平均每場可貢獻22分12籃板5.5助攻2抄截，身手全面，還獲選為T1聯盟2023-24賽季1月份的最佳外援。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁