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虐童惡保母10年換10外傭正常嗎？許銘春：頻繁換移工將加強訪視

▲勞動部長許銘春（左）今（20）日指出，未來頻繁更換移工的家庭，應該列為高風險，加強訪視。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.20）
▲勞動部長許銘春（左）今（20）日指出，未來頻繁更換移工的家庭，應該列為高風險，加強訪視。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.20）

記者李琦瑋／台北報導

1歲多男童「剴剴」遭保母虐死案，引爆社會怒火，其中，劉姓保母聘用的外籍移工偷偷錄下凌虐畫面，才讓該起事件曝光、成為檢方定罪的證據。立委劉建國今（20）日質詢時指出，劉姓保母家10年內換了10名家庭移工，「這樣正常嗎？」質疑移工也受虐；勞動部長許銘春回應，頻繁更換移工應該列為高風險家庭，加強訪視。

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立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部、勞動部、教育部就「完善職場育兒環境及托育人員專業職能、工作倫理及職業道德之培訓策進作為」進行專題報告，並備質詢。

劉建國質詢時指出，許多鄰居在虐童案發酵後，紛紛跳出來起底惡保母，說曾聽到小孩哭聲、女聲叫小孩閉嘴等，那為什麼這些鄰居不雞婆一點、來通報，台灣社會怎麼變成這樣？ 

另外，他提到，劉姓保母從2002年開始聘僱外籍移工，到去年案件爆發，10年來換了10名移工，平均1年不到就換1個，「這樣正常嗎？」質疑劉姓保母可能也對外傭施虐。

許銘春回應，因為移工沒有來申訴，我們也沒辦法處理，但針對這樣頻繁換移工的雇主，確實應該列為高風險家庭，進一步加強訪視。

劉建國表示，若今天有預警到，保母可能虐待外籍移工，可能剴剴事件就不會發生。許銘春說，未來會請訪查員，針對此類頻繁換移工的雇主家庭，加強訪視。

劉建國提到，這10人除約滿到期外，還有合意解約的，之前勞動部在說明印度移工政策時，曾說移工來台灣都很珍惜工作機會，那這些外籍移工怎麼做不到1年就要離開，怎麼會隨便要解約，勞動部都沒注意到？

許銘春回應，解約驗證是地方政府處理，會再去提醒。

劉建國認為，這些移工被虐待，可能考量在聘僱過程中，不敢講，但合意解約後，政府應該去問一下為何解約，問一個問不出來，10個裡面再多問幾個，總會掌握到也許有人長期受虐，如此，就不會有下一個移工再受虐，更不會有愷愷事件發生。

劉建國表示，愷愷案不是沒被社會安全網接住，而是接住了卻出狀況，需要多面向檢討，建議衛福部設計托育保母logo，張貼在保母家門前，提醒這是寧靜場所，請鄰居、行人注意，若房內嬰兒有不正常啼哭聲，也能提高鄰居警覺；另外，托育媒合平台應提供保母照片、環境照片等，讓家長初步判斷，也應有家長留言評價機制，讓家長托育或安置時，多一項參考指標。

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