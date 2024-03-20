虐童惡保母10年換10外傭正常嗎？許銘春：頻繁換移工將加強訪視

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劉建國質詢時指出，許多鄰居在虐童案發酵後，紛紛跳出來起底惡保母，說曾聽到小孩哭聲、女聲叫小孩閉嘴等，那為什麼這些鄰居不雞婆一點、來通報，台灣社會怎麼變成這樣？
另外，他提到，劉姓保母從2002年開始聘僱外籍移工，到去年案件爆發，10年來換了10名移工，平均1年不到就換1個，「這樣正常嗎？」質疑劉姓保母可能也對外傭施虐。
許銘春回應，因為移工沒有來申訴，我們也沒辦法處理，但針對這樣頻繁換移工的雇主，確實應該列為高風險家庭，進一步加強訪視。
劉建國表示，若今天有預警到，保母可能虐待外籍移工，可能剴剴事件就不會發生。許銘春說，未來會請訪查員，針對此類頻繁換移工的雇主家庭，加強訪視。
劉建國提到，這10人除約滿到期外，還有合意解約的，之前勞動部在說明印度移工政策時，曾說移工來台灣都很珍惜工作機會，那這些外籍移工怎麼做不到1年就要離開，怎麼會隨便要解約，勞動部都沒注意到？
許銘春回應，解約驗證是地方政府處理，會再去提醒。
劉建國認為，這些移工被虐待，可能考量在聘僱過程中，不敢講，但合意解約後，政府應該去問一下為何解約，問一個問不出來，10個裡面再多問幾個，總會掌握到也許有人長期受虐，如此，就不會有下一個移工再受虐，更不會有愷愷事件發生。
劉建國表示，愷愷案不是沒被社會安全網接住，而是接住了卻出狀況，需要多面向檢討，建議衛福部設計托育保母logo，張貼在保母家門前，提醒這是寧靜場所，請鄰居、行人注意，若房內嬰兒有不正常啼哭聲，也能提高鄰居警覺；另外，托育媒合平台應提供保母照片、環境照片等，讓家長初步判斷，也應有家長留言評價機制，讓家長托育或安置時，多一項參考指標。
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