我家牛排、貴族世家地位動搖了！對手399元飽到吐　老饕改吃這間

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「又有牛排館新品牌了！改天來去嘗鮮」、「這間主餐真的不錯吃！」、「要吃牛肉這家是可以的，其他東西就少了，可是真的是好吃的」、「這家地段選得很好，平常想吃牛排的話會選這家，我家牛排旗艦店都比較遠」、「比不是旗艦的我家跟貴族好非常多.....主餐真的很好吃，我家附近沒有我家跟貴族旗艦店，現在都吃這家」。
饗犇牛排館去年底剛開幕！大戈壁餐飲集團的「盟友」
事實上，這間「饗犇牛排館」其實在去年底10月才正式開幕，正式加入平價牛排吃到飽的行列，目前全台僅有一家分店位於台北市中山區，而其隸屬「大戈壁餐飲集團」，看到這個名字自然就會想到知名的「大戈壁蒙古烤肉吃到飽」，你沒想錯，這兩家確實是都是在同個餐飲集團的哦！主打的都是高CP值的餐點以及價位，深受老饕的喜愛。
店內最大特色就是排餐豬排、雞排最便宜399元，就可以享用西式的自助吧，內容物包括炸物、雞翅、各式熱炒類、包子、濃湯、飲料機、甜品、義大利麵、水果、冰淇淋等等，最大特色就是「手工現烤披薩」，都是現桿麵團現做，剛出爐的披薩令人食指大動，全套吃下來不用400元。
饗犇牛排館評價曝光！升級版的「貴族世家、我家牛排」
仔細看「饗犇牛排館」的Google評價，斬獲4.2顆星星的分數，表現上算是中間偏上，許多吃過的饕客紛紛表示「自助吧CP值很高，會二訪的店家」、「主餐雞排很嫩，自助吧東西滿多都不錯吃，會再來」、「價位非常親民，而且鐵板還有加熱石可以自己調整熟度，非常不錯的牛排館」、「整體而言非常不錯，自助吧披薩也非常好吃」。
而《NOWnews》記者今年1月時曾到饗犇牛排館用餐，如果以大多「一般貴族世家以及我家牛排」的規格來看的話，這個價位CP值、菜色都完勝，確實可以說是一般貴族世家以及我家牛排升級版，友人也是給出一致好評，大多認為牛排比其他家都還要好吃，手工披薩品質也很好。但以我家牛排的旗艦店以及貴族世家鮮饌館比拼的話，饗犇牛排的菜色多樣性確實略輸，由於該家店位於市區，地段確實選得不錯，下回如果想去用餐的民眾，記得要先訂位再前往，以免撲空哦！