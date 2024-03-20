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我家牛排、貴族世家地位動搖了！對手399元飽到吐　老饕改吃這間

▲我家牛排、貴族世家是不少人的童年回憶，當年以「平價牛排+buffet」的形式經營，在台灣掀起一股風潮。（圖/台灣大胃王buffet吃到飽分享）
▲我家牛排、貴族世家是不少人的童年回憶，當年以「平價牛排+buffet」的形式經營，在台灣掀起一股風潮。（圖/台灣大胃王buffet吃到飽分享）

記者張嘉哲/綜合報導

我家牛排、貴族世家是不少人的童年回憶，當年以「平價牛排+buffet」的形式經營，在台灣掀起一股風潮，每到用餐時段都是大排長龍，雖然我家牛排現在有開設旗艦店、貴族世家也有鮮饌館模式經營，但越來越多牛排館開設，也讓他們不再獨霸市場。然而，近日又有一家「平價牛排吃到飽」的店家備受討論，最低只要399元就能吃到飽，還有提供手工披薩不怕你吃，吸引老饕眼光。

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有網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽推薦」表示「最近來吃新開的這家饗犇牛排館，地段選得非常不錯，牛排排餐也不錯，自助吧有手工披薩可以吃，剛出爐的真的不錯吃，個人覺得有點類似進化版的我家牛排或者貴族，雖然菜色沒有到最多，但是如果搭配排餐的話，覺得CP值還是不錯，大家可以去吃看看」。

▲去年底剛開幕的饗犇牛排館近日備受網友討論，店內以最低399元就能享用排餐+自助吧聞名，還有手工窯烤披薩可以爽吃！（圖/饗犇牛排館臉書）
▲去年底剛開幕的饗犇牛排館近日備受網友討論，店內以最低399元就能享用排餐+自助吧聞名，還有手工窯烤披薩可以爽吃！（圖/饗犇牛排館臉書）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「又有牛排館新品牌了！改天來去嘗鮮」、「這間主餐真的不錯吃！」、「要吃牛肉這家是可以的，其他東西就少了，可是真的是好吃的」、「這家地段選得很好，平常想吃牛排的話會選這家，我家牛排旗艦店都比較遠」、「比不是旗艦的我家跟貴族好非常多.....主餐真的很好吃，我家附近沒有我家跟貴族旗艦店，現在都吃這家」。

饗犇牛排館去年底剛開幕！大戈壁餐飲集團的「盟友」

事實上，這間「饗犇牛排館」其實在去年底10月才正式開幕，正式加入平價牛排吃到飽的行列，目前全台僅有一家分店位於台北市中山區，而其隸屬「大戈壁餐飲集團」，看到這個名字自然就會想到知名的「大戈壁蒙古烤肉吃到飽」，你沒想錯，這兩家確實是都是在同個餐飲集團的哦！主打的都是高CP值的餐點以及價位，深受老饕的喜愛。

店內最大特色就是排餐豬排、雞排最便宜399元，就可以享用西式的自助吧，內容物包括炸物、雞翅、各式熱炒類、包子、濃湯、飲料機、甜品、義大利麵、水果、冰淇淋等等，最大特色就是「手工現烤披薩」，都是現桿麵團現做，剛出爐的披薩令人食指大動，全套吃下來不用400元。

▲去年底剛開幕的饗犇牛排館近日話題度討論相當高，自助吧當中有提供現做的手工窯烤披薩，備受老饕喜愛。（圖/饗犇牛排館臉書）
▲去年底剛開幕的饗犇牛排館近日話題度討論相當高，自助吧當中有提供現做的手工窯烤披薩，備受老饕喜愛。（圖/饗犇牛排館臉書）
饗犇牛排館評價曝光！升級版的「貴族世家、我家牛排」

仔細看「饗犇牛排館」的Google評價，斬獲4.2顆星星的分數，表現上算是中間偏上，許多吃過的饕客紛紛表示「自助吧CP值很高，會二訪的店家」、「主餐雞排很嫩，自助吧東西滿多都不錯吃，會再來」、「價位非常親民，而且鐵板還有加熱石可以自己調整熟度，非常不錯的牛排館」、「整體而言非常不錯，自助吧披薩也非常好吃」。

而《NOWnews》記者今年1月時曾到饗犇牛排館用餐，如果以大多「一般貴族世家以及我家牛排」的規格來看的話，這個價位CP值、菜色都完勝，確實可以說是一般貴族世家以及我家牛排升級版，友人也是給出一致好評，大多認為牛排比其他家都還要好吃，手工披薩品質也很好。但以我家牛排的旗艦店以及貴族世家鮮饌館比拼的話，饗犇牛排的菜色多樣性確實略輸，由於該家店位於市區，地段確實選得不錯，下回如果想去用餐的民眾，記得要先訂位再前往，以免撲空哦！

▲饗犇牛排館的自助吧手工披薩現做現烤，剛出爐時讓人食指大動，不少饕客都大讚好吃。（圖/饗犇牛排館臉書）
▲饗犇牛排館的自助吧手工披薩現做現烤，剛出爐時讓人食指大動，不少饕客都大讚好吃。（圖/饗犇牛排館臉書）

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