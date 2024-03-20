尷尬！白沙屯媽祖閃過傅崐萁、顏寬恆 本人笑回：粉紅超跑有個性
白沙屯媽祖遶境昨天駐駕在大甲鎮瀾宮，為此國民黨立委顏寬恒、傅崐萁都專程前往中部迎接白沙屯媽祖聖駕，怎料顏寬恒在迎駕時，卻硬生生被媽祖繞過，傅崐萁也不例外，在龍井區公所前迎駕時也被繞道而行，改在警察局休息，引發網友熱議，傅崐萁今天則笑回，迎駕很順利，「你也知道這個粉紅超跑是隨心所欲」，更提到自己難得走了10公里。
記者林怡昕／台北報導
白沙屯媽祖北港進香3月18日起駕，今年報名人數破16萬人，預計23日花6天抵達北港、再花3天26日回宮，共計約9天行程。
昨天是白沙屯媽祖進香之旅第二天，隊伍清晨6點從大甲出發，一路走到清水，台中顏家理所當然前往迎駕，不過就在顏寬恆昨天第一次迎駕時，媽祖卻在顏面前搖晃了一下就轉頭離開，第二次顏寬恆再度迎駕時，則有稍微停下，之後讓信徒鑽轎腳，而顏寬恒則搶在第一個跪在地上排隊等鑽轎腳。
傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦昨天也特地到台中迎駕，結果在龍井區公所前也被媽祖繞道而行，改在警察局休息，在網路上引發熱議。
傅崐萁受訪時則強調，迎駕很順利，「你也知道這個粉紅超跑是隨心所欲」，這也是白沙屯媽祖為大家津津樂道，很多的信眾都在3月4月份參與，更提到自己難得走了10公里。