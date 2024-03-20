心繫小姊妹？白沙屯媽路口思考135秒　不進大肚鬧區抄捷徑衝彰化

尷尬！白沙屯媽祖閃過傅崐萁、顏寬恆　本人笑回：粉紅超跑有個性

▲國民黨團總召傅崐萁夫婦專程前往中部迎接白沙屯媽祖聖駕。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台YT）
▲國民黨團總召傅崐萁夫婦專程前往中部迎接白沙屯媽祖聖駕。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台YT）

記者林怡昕／台北報導

白沙屯媽祖遶境昨天駐駕在大甲鎮瀾宮，為此國民黨立委顏寬恒、傅崐萁都專程前往中部迎接白沙屯媽祖聖駕，怎料顏寬恒在迎駕時，卻硬生生被媽祖繞過，傅崐萁也不例外，在龍井區公所前迎駕時也被繞道而行，改在警察局休息，引發網友熱議，傅崐萁今天則笑回，迎駕很順利，「你也知道這個粉紅超跑是隨心所欲」，更提到自己難得走了10公里。

我是廣告 請繼續往下閱讀
白沙屯媽祖北港進香3月18日起駕，今年報名人數破16萬人，預計23日花6天抵達北港、再花3天26日回宮，共計約9天行程。

昨天是白沙屯媽祖進香之旅第二天，隊伍清晨6點從大甲出發，一路走到清水，台中顏家理所當然前往迎駕，不過就在顏寬恆昨天第一次迎駕時，媽祖卻在顏面前搖晃了一下就轉頭離開，第二次顏寬恆再度迎駕時，則有稍微停下，之後讓信徒鑽轎腳，而顏寬恒則搶在第一個跪在地上排隊等鑽轎腳。

傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦昨天也特地到台中迎駕，結果在龍井區公所前也被媽祖繞道而行，改在警察局休息，在網路上引發熱議。

傅崐萁受訪時則強調，迎駕很順利，「你也知道這個粉紅超跑是隨心所欲」，這也是白沙屯媽祖為大家津津樂道，很多的信眾都在3月4月份參與，更提到自己難得走了10公里。

▲國民黨立委顏寬恆特地迎駕白沙屯媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台YT）
▲國民黨立委顏寬恆特地迎駕白沙屯媽祖。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台YT）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

韓國瑜吃水煎包一顆28元！店家曝光　老饕大讚：不便宜但用料實在

林右昌將見侯友宜談社子島！聚焦談這問題「否則淪第二個內科」

陳宗彥「小芸案」躲過彈劾！王鴻薇怒轟監委「酬庸」：乾脆廢掉

總統到立院國情報告「即問即答」？朱立倫喊支持：不應是跛腳國會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞