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全黨挺一人！民眾黨拚鄉長補選　柯文哲將進駐麥寮一周

▲民眾黨主席柯文哲將進駐麥寮鄉一周全力輔選。（圖／資料照片）
▲民眾黨主席柯文哲將進駐麥寮鄉一周全力輔選。（圖／資料照片）

記者邱新博／台北報導

2024大選過後，全台共有6個地區要進行補選，其中民眾黨確定會參選的是4月13日的麥寮鄉長補選，推出候選人林宜豐參選。民眾黨組織部主任黃成竣今（20）日說明中央委員會通過的輔選計畫，民眾黨主席柯文哲將會在4月5日至12日進駐麥寮，4月5日會舉行廟口開講活動、4月12日會前之夜；立法院8位不分區立委以及雙北市議員也會在期間安排行程到麥寮輔選。

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民眾黨今天於台玻大樓舉行中央委員會後轉述記者會，除了新聞部主任吳怡萱、文宣部主任李頂立，也邀請組織部主任黃成竣出席並說明輔選計畫。黃成竣表示，對於麥寮鄉補選，民眾黨有「百業共榮、萬民共好、光榮麥寮、麥寮新政」4個主軸，時間上，4月5日在麥寮拱範宮會進行廟口開講，4月12日會有選前之夜。

黃成竣說，另外，柯文哲會在4月5日至12日這一周進駐在麥寮，8位不分區立委與雙北4+1議員也會到麥寮，是一個全新的戰略方針。

李頂立表示，麥寮輔選算是2024大選後第一次選舉，民眾黨也特別重視。他表示，麥寮也是有一些獨特的人文風情，包含新住民部分有一定比例，社會發展部也有舉行相關的活動，另外在2024大選當中也囊括了許多年輕選民的期待，也仍對地方議題有自己的想法，也期待這些有熱忱的年輕選民，也會有眾青幹訓班的形式，能夠讓有熱忱參與公共事務的年輕人參與投入。

吳怡萱說，麥寮的年輕人的比例，在總統大選來看比例也是滿高的，在20到44歲佔有38.76%，45-64歲占28.17%，0到19歲占19.39%，青壯族群也是極力爭取的族群，還是希望在這次選舉中，採取與過去不同的選舉模式、進到麥寮。

黃成竣補充，依照目前麥寮鄉長的選情，在其他3位主要候選人比較親綠的情況下，他們認為是有勝選機會的；這次的選舉主軸就是採取一人當選、全黨服務的精神。

另外，今天的中央委員會也通過人事案，涉外事務部主任由林子宇擔任，南投縣黨部執行長由林依虹擔任、金門縣黨部執行長由洪嘉偉擔任、新竹黨部副主委由鍾嘉祐擔任。

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