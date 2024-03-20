心繫小姊妹？白沙屯媽路口思考135秒　不進大肚鬧區抄捷徑衝彰化

名家論壇》柯志遠／《淚之女王》可愛爆錶的豪門非狗血劇

▲賞心悅目的喜劇《淚之女王》是皇牌編劇朴智恩與金秀賢11年來繼《來自星星的你》、《製作人》之後的第三度攜手，每集都貢獻在網路紅火熱議的場面和新哏，堪稱叫好叫座，值得一追。（圖／Netflix提供）
▲賞心悅目的喜劇《淚之女王》是皇牌編劇朴智恩與金秀賢11年來繼《來自星星的你》、《製作人》之後的第三度攜手，每集都貢獻在網路紅火熱議的場面和新哏，堪稱叫好叫座，值得一追。（圖／Netflix提供）

文/柯志遠

對韓劇劇迷來說，二三月強檔新戲最吸眼球的追劇焦點莫過於《美好世界》、《淚之女王》兩齣「頂級製作、鑽石卡斯」的悲、喜大戰。扣人心弦的悲劇《美好世界》是百想藝術大賞影后金南珠《迷霧》之後睽違六年的回歸鉅作（還附贈「臉蛋天才」車銀優展現酷派陽剛戲路的大驚喜），賞心悅目的喜劇《淚之女王》是皇牌編劇朴智恩與金秀賢11年來繼《來自星星的你》、《製作人》之後的第三度攜手，上檔前的話題熱度旗鼓相當，播出後的聲勢延燒、收視數字也呈現拉鋸態勢。《淚之女王》金秀賢憨直、正派得只能用「可愛」來形容的人設掀起現象級圈粉狂潮，和金智媛女強男弱的CP化學效應也肉眼可見地奏效，不但第二週起收視率超車《美好世界》，至今播出四集的短短兩週內收視率由5.8％飆升到12.9％，足足漲了一倍不止，每集都貢獻在網路紅火熱議的場面和新哏，堪稱叫好叫座，值得一追。

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一如評論電影有「作者論」的參研依據，朴智恩之於韓劇領域毋寧亦是一個旗幟鮮明、人氣雄厚的「作者」。《淚之女王》故事說的是家裡有35頭牛的農村「里長的兒子」娶了富可敵國的「女王集團」精明幹練還強勢得幾近冷血的女兒，從此進入一個功利、殘酷的世界，苦不堪言地熬了三年，終於奮不顧身要遞出離婚協議書的同時，卻發現老婆得了絕症…。不必特別刻意比對，《淚之女王》裡都很容易發現朴智恩自己的影子：金智媛目空一切的「傲嬌」，傳承了《來自星星的你》的全智賢、《愛的迫降》的孫藝真（孫藝真掌管的集團，甚至也叫Queens），同樣的處境錯置，同樣讓人天旋地轉的陰錯陽差，《愛的迫降》裡玄彬跟孫藝真其實七年前在瑞士已經見過面，第四集《淚之女王》的倒敘裡，竟原來高中時期金秀賢就已經在校園裡為金智媛貼過OK繃…，《愛的迫降》有一群討喜的北韓阿珠媽，《淚之女王》一樣在男女主人翁周遭不乏甘草幫襯角色…。值得一提的是，這些類似元素的運用手法之流暢、豐富，並不被認為是創意復刻的「套路」，反倒已經成為朴智恩認證式的印記。人為什麼要看「偶像劇」？正是需要在平凡枯燥的日常裡需要一個移情、代入的浪漫時空，而朴智恩對於這種「呼應現實，架空現實」的技巧太嫻熟，太精準，也太能夠「同中求異」了。以這三個作品的「男主角」來說，從「外星人」、「北韓軍官」到「躋身上流，骨子裡還是鄉村性格」的豪門女婿，看似南轅北轍的身份設定，其實在對純粹、堅毅的男性價值觀的塑造上，卻是異曲同工的，由此可見一斑。

▲《淚之女王》故事說的是家裡有35頭牛的農村「里長的兒子」娶了富可敵國的「女王集團」精明幹練還強勢得幾近冷血的女兒，從此進入一個功利、殘酷的世界。（圖／Netflix提供）
▲《淚之女王》故事說的是家裡有35頭牛的農村「里長的兒子」娶了富可敵國的「女王集團」精明幹練還強勢得幾近冷血的女兒，從此進入一個功利、殘酷的世界。（圖／Netflix提供）
《淚之女王》是「豪門劇」，卻不是「狗血劇」。劇中做為恩怨情仇大舞台（擂台）的「女王集團」，血淚斑斑，炮火隆隆，三代能人什麼怪咖都有，第一代有氣死原配的太后級小三，第二代有被趕走的伯伯，有頻繁離婚、入獄的女王蜂般的瘋批姑姑，第三代有勢如水火的親母女，這樣一個風聲鶴唳動不動就刀刀見骨開撕的兇殘帝國，卻因為華麗炫目的視覺置景，因為類動漫的調性和節奏，竟然完全沒給人《penthouse 上流戰爭》、《天空之城》、《妻子的誘惑》等狗血經典的聯想，「煙火氣」取代了「火藥味」，「戲味」裹捲著「人味」，這家人關係的錯縱複雜，其剝奪、算計點到為止，底層的情感脈絡還是清晰可辨的。

▲《淚之女王》是「豪門劇」，卻不是「狗血劇」。（圖／Netflix提供）
▲《淚之女王》是「豪門劇」，卻不是「狗血劇」。（圖／Netflix提供）
第一集從金秀賢這個誤入叢林的「上門女婿」做為視角，很快地勾勒出一個極度利慾、嗜血的世界觀，沒有人性的背後插刀、貴賤懸殊的階級劃分…，這是他決心出逃的修羅場，也是所有劇情的最開端。很快地，他不得不又留下來以後（為了「讓老婆死前重擬遺囑」這麼個無厘頭的理由），卻逐漸由迥異的角度陸續見證到了這個世界「張牙舞爪」背後的「有情有義」：高高在上的金智媛因為在洗手間聽到員工的訴苦而成立癌症基金會、因為鄉下大姑傳來公公競選里長連任的選情告急，百忙中大陣仗殺到「龍頭里」助選…，劇情發展到目前為止的第四集，觀眾透過金秀賢的主觀視窗，窺探了女王家族無法以常理定義的精神層次，即便草木皆兵，卻看得人津津有味。

▲《淚之女王》通篇主軸談的是「愛情」，敘事處理卻絲毫沒有降智、掉漆的「戀愛腦」。（圖／Netflix提供）
▲《淚之女王》通篇主軸談的是「愛情」，敘事處理卻絲毫沒有降智、掉漆的「戀愛腦」。（圖／Netflix提供）
《淚之女王》通篇主軸談的是「愛情」，敘事處理卻絲毫沒有降智、掉漆的「戀愛腦」。第一集劇情開箱從「情斷義絕」（金秀賢連「離婚協議書」都準備好了）的「現在式」揭開序幕，以「反面敘述法」融合順序、倒序的「筆觸切換」爐火純青。男女主角獨特性格人設之立體飽滿，以及金秀賢、金智媛演技的傳神細膩，完全支撐起人物內在的瞬息萬變，以及情感主線的峰迴路轉。第一集，深夜隔著一扇門，金智媛聽著丈夫的腳步聲走近、猶豫、遠離，短短一場戲，讓人對女王「高冷」處境背後的真心立馬秒懂，深刻極了，感人極了。劇情的驟變從金智媛「聞所未聞」的「絕症」急轉直下，金秀賢一連串在「本來以為已經不愛了」的假定下不由自主真情流露的「初心」，是過去這幾集最勾人也最迷人的菁華所在（應該也是收視人口爆漲翻倍的主要原因），真心觸動真心的細節發酵（是誤打誤撞，卻更是心之所繫），再加上倒敘、閃回的片段補強愛情發展的始末交代，都讓《淚之女王》的愛情戲「代入感」超乎預期，也完全沒有任何「冷飯重炒」的套路感，真情實感，感人至深。

▲《淚之女王》最引人入勝的看點和亮點落在金秀賢跌破無數人眼鏡的，渾然天成的「kiyo（可愛）」演技。（圖／Netflix提供）
▲《淚之女王》最引人入勝的看點和亮點落在金秀賢跌破無數人眼鏡的，渾然天成的「kiyo（可愛）」演技。（圖／Netflix提供）
《淚之女王》最引人入勝的看點和亮點落在金秀賢跌破無數人眼鏡的，渾然天成的「kiyo（可愛）」演技。從第一集既靦腆又臭屁地說「我家有35頭牛，妳就算失業了，我也能養妳」開始，這個角色的質樸、真誠已然深入人心，都說「少年感」演不出來，有就有，沒有就沒有（眼神一旦弄髒了，原本有的也沒了），然而一個36歲當過兵的男人竟可以重開機成為陽春白雪的真少年（第四集送鞋子時那露齒一笑是怎麼回事？百貨大樓看老婆踉蹌了一下，那一聲大喊是怎麼回事？），把一個「小媳婦」演得這麼man，把那些可愛到犯規的台詞講得毫不尷尬，《淚之女王》的金秀賢真的是2024韓劇屏幕一道匪夷所思的絕美風景，所謂「真情流露，不演就是演」。 金智媛那張美若天仙的厭世臉，從《我的出走日記》到《淚之女王》，總能理直氣壯地被擺在最合適的位置，拿捏得宜的喜劇比例之精彩、耀眼直追全智賢的「千頌伊」，在丈夫面前強勢氣場掩映下閃現的出賣脆弱的「微表情」，無不值得深深折服，細細品味。

▲《淚之女王》的愛情戲「代入感」超乎預期，也完全沒有任何「冷飯重炒」的套路感，真情實感，感人至深。（圖／Netflix提供）
▲《淚之女王》的愛情戲「代入感」超乎預期，也完全沒有任何「冷飯重炒」的套路感，真情實感，感人至深。 （圖／Netflix提供）


●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家

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