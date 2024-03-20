新國會民調立委不滿意度最高 民眾黨：表現與藍綠50幾席不相上下
2024立法院呈現三黨不過半局面，民眾黨成為關鍵第三大黨。根據《鏡新聞》今（20日）公布民調，民眾對於藍綠白三黨立委的表現不滿意度皆高於滿意度，但對民眾黨立委表現最為不滿，有46.7%。對此，民眾黨新聞部主任吳怡萱今（20）日表示，在滿意度不分，民眾黨緊追藍綠，在僅有8位立委的情形下，表現與國民兩黨50幾位立委的表現，滿意度部分不相上下，已經是很大的肯定。
記者邱新博／台北報導
《鏡新聞》20日公布最新民調，各黨立委滿意度調查方面，40.7%滿意民進黨立委表現、42.3%不滿意；國民黨立委表現認為滿意有36.8%、不滿意為45.9%；民眾黨立委表現認為滿意的有34.2%、不滿意為46.7%。根據民調結果顯示，藍綠白三黨立委表現皆呈現不滿意高於滿意的情況，其中對於民眾黨不滿意度最高，反差達12.5百分點。
民眾黨20日召開中央委員會後轉述記者會，針對國會民調，吳怡萱表示，同一份的民調結果，可以看到不同呈現方式，當然部分媒體會以不滿意度來作為標題，但民眾黨看到的是滿意度。她說明，民眾黨8位委員要跟藍綠50幾位委員相比，滿意度已經不相上下，這也給民眾黨很大的肯定了。
吳怡萱說，感謝民調機構給這麼好的數據支撐，未來8位立委會在立院努力問政、開拓有別於藍綠路線；而外界常給民眾黨貼上小藍、小綠標籤，但貼不上來，代表民眾黨正在走自己的道路，身為第三大黨，也會守住本份跟價值。