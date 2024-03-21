特企／「春遊三鶯」陶博館手作梅醬餅乾、藍染　即日起開放報名

新北市政府文化局長張䕒育表示，「2024春遊三鶯」從日常生活出發，精心策劃限定手作體驗、風格市集及在地遊程。非常適合全家同樂的「甕藏春梅」醃脆梅DIY體驗，活動開放預約1週持續熱烈報名，今年陶博館呼應春天繁花意象，特別推出兩款釉色小《花伴》梅甕、「春日甜食」手作、「三鶯遊程」活動以及3月30日至31日陶瓷藝術園區「文創市集」，結合知名陶藝、美食及文創手作品牌，歡迎大家一同前來感受三鶯地區春季風貌。
「春日甜食」由超過10年烘培經歷的新北甜點職人張妍溱開課傳授手作餅乾，具有在雙北及桃園社區大學豐富的教學經驗，這次特別以《花伴》梅甕造型發想設計花形餅乾，調製酸甜的梅醬注入鬆軟香甜的奶油餅乾，是滿足味蕾的幸福好滋味。甜食體驗課程於3月29日至4月14日在陶博館陶瓷藝術園區小陶窩舉辦，每人體驗價250元。參加「春日甜食」的學員至陶博館文化商店購買原價699元的小《花伴》梅甕，憑上課學員證享購1甕優惠價549元。
兩大限量「三鶯遊程」串聯知性好玩的藝文景點，報名費每人499元。3月31日舉辦「藍花朵朵」，由藍染職人引領民眾動手製作花形藍染方巾；三峽文史導覽老師精彩敘說清水祖師廟豐富有趣的故事；再前往「李梅樹紀念館」，讓旅程充滿收穫與驚喜。4月7日登場「茶山探索」，將帶領民眾暢遊三峽茶山一探6代傳承在地青年的創新祖傳茶園「谷芳有機茶園」樣貌，茶園全面採有機栽種工法，景色生機盎然，民眾除體驗採茶、揉茶等製茶過程，還能品茶香，享受舒心愉快的時光。
歡迎有興趣的民眾上陶博館官方網站預約，每場次額滿為止。更多「2024春遊三鶯」活動資訊可上「春遊三鶯」官方網站查詢。
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