7-11隱藏版「莓果可爾必思」霜淇淋！全台1縣市吃得到　限時賣4天

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還有思樂冰最浪漫的「櫻花玫瑰風味」粉嫩來襲，粉嫩色調結合輕柔櫻花玫瑰香氣，搭配高雄櫻花季粉色限定款設計杯，彷彿置身秘境花叢、被春天的祝福擁抱，大杯39元消暑開喝。
「7-ELEVEN 高雄櫻花季」將於本週3月22日至3月24日在高雄夢時代正對面廣場登場，連續三天邀請超過30組藝人輪番演出，最令粉絲期待的華莎、BoA、SUPER JUNIOR-D&E、KEY、FRUITS ZIPPER、卡莉怪妞、中孝介、夏川里美等8組重量級日韓藝人將親臨現場開唱，還沒購票的粉絲們快上ibon售票網搶購，高雄的朋友們臨時起意也可以現場搶購限量門票，數量有限、售完為止。
除了高雄櫻花季現場有市集、限定口味霜淇淋外，7-11全台門市也一起感受「7-ELEVEN 高雄櫻花季」，會員即日起至3月24日限時5天就近逾6,900家7-ELEVEN門市，購買指定11大類別商品(CITY系列飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、精補類、冰品、甜點、冷凍品、寵物食品)單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，結帳金額滿999元再加贈好禮3選一，贈禮選擇包含綠璽牧場永續動福平飼蛋6入、三麗鷗系列櫻花環保袋2個、舒潔棉柔抽取式衛生紙1串。
此外，台中也有全新限定景點，《藍色監獄》快閃店3/30-5/19登場PARK2草悟廣場，有著滿滿主角們的七大打卡點保證每個都讓你拍瘋！從有整排潔世一與蜂樂迴最佳拍檔、凪誠士郎與御影玲王校園生活等雙人玻璃貼還有集合五大主角帥氣招牌動作的「快閃店主視覺牆」，再到一整面包含千切豹馬、國神鍊介與我牙丸吟等十八位選手的「主角群打卡牆」，最後別忘了潔世一、凪誠士郎與糸師凜三位身穿日常運動服的「最強前鋒區」，快來跟最愛主角合影！