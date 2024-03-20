必勝客又在調皮！新品「卡哇邦嘎披薩」員工傻眼：公司真的過分了

7-11隱藏版「莓果可爾必思」霜淇淋！全台1縣市吃得到　限時賣4天

▲7-11打造超浪漫音樂節品牌「7-ELEVEN 高雄櫻花季」，活動現場限定首賣「櫻花莓果可爾必思」霜淇淋。（圖／7-11提供）
▲7-11打造超浪漫音樂節品牌「7-ELEVEN 高雄櫻花季」，活動現場限定首賣「櫻花莓果可爾必思」霜淇淋。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11打造超浪漫音樂節品牌「7-ELEVEN 高雄櫻花季」，即將於本週3月22日至3月24日在高雄浪漫展開，有逾30組台日韓人氣藝人輪番開唱、嗨翻全場，還有全台限定首賣的「櫻花莓果可爾必思」口味霜淇淋，只有4月4日至7日在「統一生活美學館」開賣，7-11加碼全台門市即起至22日前，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，結帳金額滿999元再加贈好禮3選一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「7-ELEVEN 高雄櫻花季」本週連續4天嗨翻高雄，場域內打造許多粉色櫻花拍照熱點外，集結超過30大知名品牌推出多元互動體驗專區，亮點包括7-11現場首賣的「櫻花莓果可爾必思」口味霜淇淋，全台僅有高雄櫻花季現場吃得到，4/4至4/7期間可至統一生活美學館購買，將日本經典名飲「可爾必思」化身霜淇淋，淋上鹹甜鹽漬櫻花漿再灑上酸甜草莓丁，口感層次瞬間提升，活動限定售價每支59元。

還有思樂冰最浪漫的「櫻花玫瑰風味」粉嫩來襲，粉嫩色調結合輕柔櫻花玫瑰香氣，搭配高雄櫻花季粉色限定款設計杯，彷彿置身秘境花叢、被春天的祝福擁抱，大杯39元消暑開喝。

▲7-11思樂冰推出「櫻花玫瑰風味」全新口味，限定粉嫩櫻花杯身，只在「高雄櫻花季」音樂節才有。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11思樂冰推出「櫻花玫瑰風味」全新口味，限定粉嫩櫻花杯身，只在「高雄櫻花季」音樂節才有。（圖／記者鍾怡婷攝）
「7-ELEVEN 高雄櫻花季」將於本週3月22日至3月24日在高雄夢時代正對面廣場登場，連續三天邀請超過30組藝人輪番演出，最令粉絲期待的華莎、BoA、SUPER JUNIOR-D&E、KEY、FRUITS ZIPPER、卡莉怪妞、中孝介、夏川里美等8組重量級日韓藝人將親臨現場開唱，還沒購票的粉絲們快上ibon售票網搶購，高雄的朋友們臨時起意也可以現場搶購限量門票，數量有限、售完為止。

除了高雄櫻花季現場有市集、限定口味霜淇淋外，7-11全台門市也一起感受「7-ELEVEN 高雄櫻花季」，會員即日起至3月24日限時5天就近逾6,900家7-ELEVEN門市，購買指定11大類別商品(CITY系列飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、精補類、冰品、甜點、冷凍品、寵物食品)單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，結帳金額滿999元再加贈好禮3選一，贈禮選擇包含綠璽牧場永續動福平飼蛋6入、三麗鷗系列櫻花環保袋2個、舒潔棉柔抽取式衛生紙1串。

▲（圖／7-11提供）
▲會員即日起至3月24日限時5天，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，結帳金額滿999元再加贈好禮3選一。（圖／7-11提供）
此外，台中也有全新限定景點，《藍色監獄》快閃店3/30-5/19登場PARK2草悟廣場，有著滿滿主角們的七大打卡點保證每個都讓你拍瘋！從有整排潔世一與蜂樂迴最佳拍檔、凪誠士郎與御影玲王校園生活等雙人玻璃貼還有集合五大主角帥氣招牌動作的「快閃店主視覺牆」，再到一整面包含千切豹馬、國神鍊介與我牙丸吟等十八位選手的「主角群打卡牆」，最後別忘了潔世一、凪誠士郎與糸師凜三位身穿日常運動服的「最強前鋒區」，快來跟最愛主角合影！

▲《藍色監獄》快閃店3/30-5/19登場PARK2草悟廣場。（圖／業者提供）
▲《藍色監獄》快閃店3/30-5/19登場PARK2草悟廣場。（圖／業者提供）

7-11櫻花季拚了！濃美式買7送7可寄杯、拿鐵買2送1　送整串衛生紙

好市多衛生紙「降價快閃4天」！會員愣：下班快衝　全聯也買1送1

今起限4天！全家「隱藏優惠」拿鐵15元、熱狗15元　7-11結帳折5元

急降溫探10°C！7-11特大美式30元、拿鐵買2送1　全家寄杯5杯190元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞