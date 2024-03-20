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哈利王子回憶錄自曝吸毒史　川普：當選後會處理他「不排除驅逐」

▲美國前總統川普（Donald Trump）表示，由於哈利王子（Prince Harry, Duke of Sussex）在申請美國簽證時疑似未誠實透露自己的吸毒史，重新入主白宮後將處理此事，不排除將哈利驅逐出境。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普（Donald Trump）表示，由於哈利王子（Prince Harry, Duke of Sussex）在申請美國簽證時疑似未誠實透露自己的吸毒史，重新入主白宮後將處理此事，不排除將哈利驅逐出境。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

英國王室近期正值多事之秋，凱特王妃（Kate Middleton）1月接受腹部手術後神隱，再加上先前的P圖風波，社群網路上出現了新字詞「凱特陰謀（Katespiracy）」來形容凱特失蹤後的種種猜測，此外，罹癌的英國國王查爾斯三世（King Charles III）也被傳出烏龍死訊。而脫離王室定居在美國的哈利王子（Prince Harry, Duke of Sussex）也不好過，美國前總統川普（Donald Trump）表示，由於哈利在申請美國簽證時疑似未誠實透露自己的吸毒史，重新入主白宮後將處理此事，不排除將哈利驅逐出境。

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根據《紐約郵報》報導，川普週二在接受英國媒體訪問時表示，哈利王子沒有特權，如果被發現在申請美國簽證時撒謊，移民官員將不得不採取「適當的行動」，主持人追問適當行動是否代表驅逐出境，川普則未正面回答，僅說「我不知道，不如你來告訴我吧」，但也沒有排除驅除的可能性。

哈利王子在去年出版的回憶錄《備胎》裡提到自己的藥物使用史，包括各式毒品和致幻藥物，像是古柯鹼、大麻和迷幻蘑菇等。這讓哈利陷入爭議，因為根據美國規定，申請美國簽證的人士必須揭露自己的吸毒史，而根據哈利使用的藥物來看，他的簽證通常會被拒絕。

川普對哈利的評價很低，因為川普認為哈利與妻子梅根非常不尊重已故的英國女王伊莉莎白二世，川普在接受訪問時說「我想他們傷了她的心，她已經90多歲了，卻還要聽到哈利與他妻子對她說些糟糕和可怕的話」。

川普在訪談中還談及了凱特王妃，對於P圖風波川普認為沒什麼大不了，「我不明白為什麼會有這樣的抱怨」，川普認為許多名人都會修圖，「你看到電影明星的照片你會質疑他有沒有修圖嗎？」川普稱自己對於凱特因修圖遭受的漫天責難感到驚訝，同情凱特正處在一個困難的時期。

川普之前在競選活動時就曾評拜登政府對於哈利王子過於寬容，並承諾若自己當選總統，因為哈利不可原諒地背叛了女王，「我不會保護他，如果讓我決定，他就得靠自己」。而對於外界質疑給予哈利特權，美國政府曾解釋，哈利在回憶錄中所說的內容不能被當作證據，畢竟那並非「宣誓證詞」，書中內容未必百分百真實，可能包括誇飾的成分。

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