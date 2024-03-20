又出包！波音客機「機窗驚見裂縫」　安全降落無人傷

全球飛機製造商龍頭波音（Boeing）近幾年來出包事件不斷，尤其今年更為頻繁，日前與波音纏訟五年的吹哨者更傳出離奇「舉槍自盡」使該公司品管問題再度備受質疑。與此同時，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）的一架波音737客機在17日又發生一起擋風玻璃破裂事件，所幸最終並無人員傷亡。
國際中心楊智傑／綜合報導
阿拉斯加航空發布聲明指出，這起事件發生於3月17日，當時機上共載有159名乘客和6名機組人員，客機原訂於從華盛頓哥倫比亞特區起飛，而在俄勒岡州（Oregon）波特蘭國際機場降落時，擋風玻璃內部出現了裂痕，但飛機最終安全降落在目的地。
聲明指出，波音737-800客機的擋風玻璃有五層，即一層外層玻璃、三層內層和一層內層玻璃。若最內層玻璃出現破裂，其他各層玻璃仍可以維持機艙壓力，而維修小組表示已檢查並修復了擋風玻璃，飛機也已恢復使用。
這起事件再次引起了外界對波音公司的關注，波音近期的一系列生產、品質和安全問題已經成為公眾焦點，今年1月同樣是阿拉斯加航空的波音737 Max 9型客機在從波特蘭國際機場起飛後不久，飛機門竟在空中脫落，這引發美國聯邦航空管理局（FAA）發起多項調查和導致相似機型暫時停飛。
這起飛機擋風玻璃出現裂痕的飛安事件，對波音公司又是一次重擊，過去一個月其市值已經下降了11.57%，包括最近五天內下跌了4.49%。