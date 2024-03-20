採購成本再降！飼料每公斤三度「調降0.4元」 估4月電價漲變數多
近來國內多家飼料大廠，陸續公佈肉雞、蛋雞、種雞、豬隻、鵝鴨等飼料每公斤全面調降0.4元，台灣飼料同業公會總幹事鄒信南表示，主因是國際玉米價格下降，致採購成本降低，因而回饋給養殖業者，而這是繼去（2023）年11月、12月後，第三度降價飼料價；不過，鄒信南也說，下個月電費將調漲，行政院玉米加值營業稅減免5%政策只到6月，屆時成本勢必會增加，是否再降價仍需觀察。
記者林莞茜／綜合報導
受到大宗原料成本下降，國內大成長城、卜蜂企業、農生企業、新農科等飼料大廠，陸續公告將雞隻、豬隻和鵝鴨等飼料，每公斤調降0.4元。中華民國養雞協會組長黃榮珍指出，目前飼料每公斤還要14.6元，「這次只降0.4元，根本無感」，認為每公斤12元比較合理，預期每公斤應有3元的降價空間。
黃榮珍更無奈指出，中雞、小雞一直漲價，國際國際飼料大漲之前，每公斤約10元，現在蛋雞飼養成本節節升高，蛋價也即將面臨成本保衛戰，若到4月雞蛋消費淡季，若買氣不佳仍會降蛋價。
飼料又沒有回到原本價位，蛋雞飼養成本節節升高，蛋價在幾波降價後，現在產地價每斤只剩36.5元，已經面臨每斤33元的成本保衛戰，只能提早進行老母雞汰換、換羽工作，適度減產因應。但他也說，到了4月將進入雞蛋消費淡季，若買氣不佳，蛋價該降就降。