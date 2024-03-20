特企／應援女神峮峮化身最強隊友　與中華菱利合力助頭家生意炸裂

生意助攻不求人 菱利滿足頭家多元需求 手自排任選、油電雙項應援
菱利是頭家最有力的後盾，生意炸裂靠菱利、一級耐操丟系「利」，為滿足頭家生意需求，菱利車系提供多元選擇，不僅有手排、自排、4WD的油車選擇外，更有台灣第一台電動商用車，中華菱利電動車E300貨/廂雙車型，滿足客、貨兩用需求，支援CCS1 DC直流快充，在NECD測試條件下，續航里程最高可達326公里，長途送貨、出遊無里程焦慮。同時也為頭家推出強化車輛管理利器「CMC Connect」智慧聯網APP，提供「快通知」、「快物流」、「快救援」、「快掌握」與「快保修」5大功能，讓車主遠端即可掌握車輛資訊。即日起中華菱利新車車主免費升級，獨享智慧聯網服務2年，再加贈紅利積點10萬點(價值一千元)，讓您生意助攻不求人。
中華菱利A190／A210 爬坡載重超給力、耐操實力峮峮喊讚 幫助頭家生意衝衝衝
中華菱利深耕商用車市場數十年，最懂頭家的用車需求，提供8大強項來支持頭家，在最重要的動力性能調教出爬坡力強的特性，增加送貨效率；搭配同級木床車最大950KG大貨台的超強載重實力，還有堅固耐操好口碑的底盤設計，再多貨物都能輕鬆應付。中華菱利搭載同級唯一四輪驅動系統，無論面對濕滑地面或泥濘道路，任何地形路況都超級給力；再搭配定速巡航系統，讓駕駛送貨安全又輕鬆；還有全台超過百間服務據點，擁有50年以上服務各行各業的維修經驗，陪伴頭家征戰百工百業，耐操成績看得見！中華菱利A190/A210提供頭家最強大的應援實力，幫助台灣經濟推手的頭家們生意炸裂，稱霸市場！
中華菱利A180多人乘坐變化、後座獨立空調、多色選擇 峮峮嘟嘴喊:：好Chill
中華菱利A180同級唯一8人座，座椅彈性變化，效率首選，一趟搞定！後座獨立空調提供乘客舒適乘車體驗；搭載自排系統讓頭家市區巷弄送貨方便靈活，人人都能夠輕鬆駕馭。為了讓車主休閒生活增添色彩，峮峮為車主推薦九款個性雙色:沙灘陽光/蒼野綠/高山藍/乾燥玫瑰/鴛鴦奶/軍裝灰/爾本藍/冰那堤/奇濛紫等繽紛色彩，開車出遊即成為全場焦點，讓車主盡情展現自我魅力，享受最愜意的休閒生活！
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