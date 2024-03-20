心繫小姊妹？白沙屯媽路口思考135秒　不進大肚鬧區抄捷徑衝彰化

繁星沒上榜甭擔心！大學申請入學3/21、22報名　考生可填6志願

▲大學申請入學3月21日、22日報名，繁星推薦未錄取考生可參加，每一考生可填6志願。（示意圖／翻攝Pexels）
▲大學申請入學3月21日、22日報名，繁星推薦未錄取考生可參加，每一考生可填6志願。（示意圖／翻攝Pexels）

記者李琦瑋／台北報導

大學甄選入學委員會將於3月21日、22日受理113學年度大學「申請入學」報名，今年招生名額總數為51,499個，每一考生申請校系數以6校系為限，3月28日將公布第1階段篩選結果。繁星推薦未錄取或有意參加該招生的考生，可參閱招生簡章或至甄選委員會網站查詢有關報名資格、繳費及報名方式等事項規定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
甄選委員會指出，今年有66所大學共計2,208個學系（組）參與「申請入學」招生，招生名額總數為51,499個（含願景組45個、資安組100個）、離島外加名額241個、原住民外加名額3,236個、願景計畫外加名額526個。

甄選委員會提到，大學申請入學分為學校集體報名或個別報名，考生需擇一辦理，最多限填6個志願校系，每申請1校系的報名費為新台幣100元；3月21日至22日（每天上午9點至晚間9點）受理報名，且須在3月22日下午5點前完成繳費。

甄選委員會提醒，報名參加「申請入學」招生的每一考生，皆應至甄選委員會網站，自行設定個人專屬的密碼。本組密碼為報名、篩選結果（及分發結果）查詢、上傳（勾選）審查資料、應屆畢業生查詢第6學期修課紀錄、登記志願序、網路聲明放棄等系統所需輸入的證號，請妥善保管，切勿將密碼告知他人。

甄選委員會表示，學科能力測驗數學考科分為數學A與數學B兩考科，依申請入學招生簡章規定，如校系同時將數學A、數學B設為其檢定科目，考生僅需通過其中1科檢定標準。

甄選委員會指出，今年同時將數學A、數學B設為檢定科目的校系共110個校系，若考生僅報考數學A、B 其中1科，且應考的科目成績通過此等校系所設之檢定標準，仍可報名該校系（例如僅考數學B，只要數學B成績達欲申請校系的檢定標準，則無需考量數學A的檢定標準），請考生選擇報名校系時留意。

報名截止後，甄選委員會將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第1階段篩選作業，預計3月28日上午9點起於甄選委員會網站公告篩選結果；屆時考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後4碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選委員會不另行寄發書面通知。

申請入學注意！校系明燈圖鑑開測　讀這5系不後悔、最不想讀護理

學測明填志願！校系明燈圖鑑測10年後廢系　休閒管理、語文恐消失

繁星推薦缺額創5年新高！僅11校招滿　1713個缺額、頂大也有缺

繁星推薦放榜！錄取率64.19%　真理大學缺額最多 、台大也缺26人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞