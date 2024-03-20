醜話講在前面！前藍委示警 憂黃國昌親藍「暫時偽裝變色」
太陽花學運十週年，國民黨立委陳學聖今（20）日表示，民眾黨立委黃國昌遭昔學運夥伴批背叛，回到立院也不參與當晚太陽花活動，可割可棄的與過往分手，接著與新北市長侯友宜同框出席地方活動，此外還上了藍委徐巧芯的節目，再加上總質詢之亂力挺院長韓國瑜，坦白說已經不知道黃的政黨顏色，示警若黃瞄準新北市長選舉，暫時順勢偽裝變色，藍營可就要小心了，「我醜話就先講在前面了！」
記者陳威叡／台北報導
黃國昌過去因太陽花學運嶄露頭角，如今10年過去卻遭諷擁抱國民黨，陳學聖指出，太陽花十週年，黃國昌被昔日學運夥伴批背叛，雖黃得以立委身份二度回立院，但卻不參加在立院外的太陽花重返現場活動，這是黃國昌的第一個選擇，可割可棄的與過往分手。
陳學聖說，接著黃國昌和侯友宜致電，主動出席地方里長活動，也向侯表達善意，以後新北若需要幫忙會義不容辭。而事情發展還沒結束，黃還上了藍營民代的網路節目，和徐巧芯同框，談的竟然是分手的太陽花學運。
另有上週立法院總質詢之亂，綠營指控韓國瑜沒收質詢權，而黃國昌則力挺韓，「坦白說，我真不知道黃的政黨顏色了？」陳學聖指出，若黃是起義來歸，站在藍營立場，當然展開雙臂，熱情擁抱。
陳學聖也示警，但如果不是，而是黃國昌瞄準新北市長選舉，暫時順勢的偽裝變色，藍營可就要小心了，「我醜話就先講在前面了！」