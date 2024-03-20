「鞭炮紅毯」跪接白沙屯媽祖！粉紅超跑直接繞路 信眾讚：有神風
白沙屯媽祖進香今（20）日進入第三天的路程，目前「粉紅超跑」已經進入彰化境內，慈悲的媽祖婆也心繫日前不幸遭遇車禍的伸港「三姐弟」，前往彰化秀傳醫院停駕長達15分鐘。後續也繼續朝向北港啟程，中途到了彰化花壇鄉時，卻又遇到有信眾擺出「鞭炮紅毯」陣仗，要恭迎媽祖婆，沒想到媽祖遲疑一下後，竟選擇繞道離開，畫面曝光也引發各界議論，更有信眾大讚：「媽祖婆有自己的神風」。
記者潘毅／綜合報導
白沙屯媽祖的「粉紅超跑」鑾轎，已在今（20）日進入彰化縣範圍，到了上午10點左右時，進香隊伍行經當地中山路一段，卻有信眾在馬路上備好長長一條鞭炮紅毯，還在盡頭跪下，手捧鮮花恭迎媽祖，正當有其他信眾要將鞭炮點燃時，卻遭義交阻止，隨後鑾轎抵達後，粉紅超跑便停了下來，但幾秒過後就選擇倒退幾步，並直接從一旁繞過，沒有走上鞭炮紅毯，跪接的信眾也只好起身，轉頭目送媽祖離開。
這片段曝光後，立刻引發大批信眾熱議，不少人大讚：「白沙屯廟方之前有呼籲信徒多用掌聲代替炮聲」、「愛有個性的媽祖，有神風」、「迎接媽祖不是要大張旗鼓大肆點放鞭炮鋪張浪費，誠心鮮花素果迎接媽祖這才是媽祖最愛的」、「這種尷尬不是第一個！下次記得做好功課」、「每年有人這樣放鞭炮，白沙屯媽祖都在遠處停下，等放完煙霧散了才走，意思都很清楚了」、「媽祖是擔心這麼多鞭炮傷及香燈腳或是周圍環境，所以才沒燃放的，不要想太多」。
白沙屯媽祖慈悲！讓老太太扶著轎桿請傾訴
在今（20）日粉紅超跑進香的路途中，也出現了令人意外的一幕，媽祖行經彰化縣花壇鄉中山路二段時，一位老太太身上還帶著護腰，仍虔誠地跪拜媽祖，粉紅超跑便在她的面前停下，更讓老太太扶著「轎桿」請傾訴心願，動人一幕也讓信眾大讚媽祖婆慈悲。