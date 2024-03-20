韓韶禧中學照曝光！遭合成比較「柳俊烈青澀照」：好有夫妻臉
南韓女神韓韶禧和柳俊烈傳出熱戀中，男方前女友惠利氣到在IG上傳疑似夏威夷的照片諷刺「真有趣」，引發劈腿疑雲，隨著話題熱度攀升，韓韶禧中學時期的照片再被翻出，網友意外發現，當時的韓韶禧和柳俊烈撞臉，竟然有夫妻臉。
記者吳昕蓓／綜合報導
有網友翻出韓韶禧中學時期的照片，只見她的五官幾乎沒變，留著一頭妹妹頭黑色長髮，看起來十分清秀，但少了化妝加持，韓韶禧的眼睛變小，看起來就像單眼皮，有人將她早期的照片和柳俊烈學生時期的模樣合成，發現他們都有高挺鼻樑、小眼睛、小嘴巴，乍看之下竟有點像。
還有網友認為韓韶禧中學時的樣子和她妹妹現在的長相神似，紛紛留言表示，「好有夫妻臉」、「柳好像完全沒有變」、「很像同班情侶」等。事實上，過去也曾有網友找出韓韶禧高中時期的照片，當時她已經飄出星味，看得出來是大美人，五官相當精緻。
韓韶禧在就讀蔚山高中時就因為驚人美貌而小有知名度，她也是金泰希、韓彩雅、吳潤娥、Girl's Day Yura等大美女的學妹。一張站在樓梯間的照片，可以看到韓韶禧修長的白皙美腿，絕美畫面更是在網路上瘋傳，證明她確實是母胎美人。
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