香港基本法23條立法　民進黨譴責：摧毀人權「香港最黑暗一天」

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民進黨說，「基本法23條」加上之前的《港版國安法》與《反間諜法》，將使香港人民噤若寒蟬，更會讓所有在香港活動的國際組織、企業與個人都飽受威脅。
民進黨強調，中共當局在「兩會」期間公然命令香港應盡速完成立法，港府竟花不到兩週時間完成「三讀」，令國際社會都難以置信，中國政府對香港自主的踐踏已表露無遺，港府與立法會完全淪為中共的打手與橡皮圖章。
民進黨表示，國際間許多國家對於香港「基本法23條」立法皆有大篇幅的報導，異口同聲譴責中共箝制香港人權的作為，包括「美國國會及行政當局中國委員會」（CECC）近日致信國務卿布林肯，指此修法行為將進一步破壞香港法治和自由，而關注香港人權的組織「香港監察」（Hong Kong Watch）更在19日發表聯合聲明，高達75位各國國會議員及公眾人物簽署，指出中共公然違反《香港基本法》、《中英聯合聲明》和國際人權法。
民進黨表示，這顯示中共在香港的作為已經嚴重違背普世價值，無法被國際社會接受，且多位歐美國會議員倡言，認為北京大肆侵犯香港人的基本自由，國際社會必須聯合起來譴責這些行徑。
民進黨指出，中共對香港的所作所為，皆與自己過去的公開承諾，以及世界潮流的普世價值徹底違背，而昨日「基本法23條」的立法，則再次向世人昭示了中共的極權本質，以及其所謂「一國兩制」等政治承諾完全不可信賴。
民進黨強調，民進黨會繼續和勇敢的港人站在一起，和國際社會一起做支持香港、對抗極權、守護民主的共同夥伴，民進黨會更堅定捍衛台灣的國家主權與民主自由，拒絕中共包裝在「九二共識」與「和平統一」話術後的併吞圖謀，以實力維護國家安全與台海和平現狀。