大S開嗆汪小菲10年婚姻2死1傷！眾困惑「是誰死了」　答案超心碎

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大S在聲明當中坦承自己在離婚後確實刷了汪小菲的卡，她強調「婚內出軌的是你不是我，離婚後我確實為了洩憤刷了你幾次卡，但這是你自己簽字允許的，重點是我沒有用你的卡買東西給我先生，現在想來也可笑，因為我借你、付出在你身上的多更多，刷你的卡，花的卻是我自己辛苦賺來的錢」。
關於黑人打汪小菲的事情，大S提到「張蘭造謠黑人因跟你政治理念不同而毆打你，但實際上是你喝多動手推倒我妹，我大著肚子也被你推倒在地，你還拿哈利波特精裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你。」
10年婚姻「2死1重傷」！大S口中「2死是誰」引爆話題
大S在聲明當中提到「10年婚姻二死一重傷，離婚後你們造謠帶風向讓我被網暴至今，我要感謝你，製造這麼艱難的關卡讓我闖，今後，我不再回應關於你們所製造的種種抹黑，全權交給法律和司法。從這一秒起，你是鏡花水月，而我，只走花路」。
結果聲明發出之後，許多微博網友紛紛趕到不解地表示「兩死一重傷是指誰啊？如果說是心死的話也只有她自己呀？其他人是誰」、「不懂兩死一重傷的含義呢」、「十年婚姻兩死一重傷看不懂，求解」、「好奇有沒有人看得懂兩死一重傷的意思，如果重傷是指她自己，那誰又是那兩死呢？」
大S聲明「2死1重傷」答案公開！坦承2次流產紀錄
事實上，大S與汪小菲在2011年3月22日在海南三亞辦千萬婚禮，當時候其實大S才剛流產4天，但因為婚離籌備已經多時，所以大S只能拖著疲憊虛弱的身體撐完全場，才剛經歷過喪子之痛的大S，婚禮後也沒有心力接受媒體採訪，這件事情再經過12年後，才終於被大S證實。
除此之外，在2018年4月2日時，當時大S正懷著第三胎，但是到婦產科回診之後卻發現胚胎萎縮，並且在同年4月20日進行流產手術，為了維持前夫汪小菲的形象，在4月27日就立刻去錄製中國節目《幸福三重奏》，當時候的大S，其實是才剛又送走未能出生的小孩僅7天，坦言當時已經「盡最大努力配合錄製節目，但內心的傷痛，筆墨難以形容」。
許多網友翻出大S過去這段聲明之後，終於了解「兩死一重傷」的含義，就是「自己流產的2個孩子」以及「在感情中重傷的自己」，不少網友紛紛在大S最新聲明加油打氣「大S終於站出來了！我哭了」、「看了講解才知道2死原來是二度流產的小孩，真是心疼啊」、「為人母親實在太心疼了.....大S加油支持妳」、「我哭了，大S太勇敢了」。
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