汪小菲因出軌張穎穎離婚！大S心碎收到不雅照 張蘭早知情還勸和
大S（徐熙媛）和汪小菲一見鍾情，見面4次就閃婚，曾是外界稱羨的神仙夫妻，可惜婚姻僅維持10年就因男方出軌畫上句點，原本大S盼能體面分手，祝福對方年輕能很快找到合適的對象，不明說離婚原因，如今慘遭汪小菲誣陷她先出軌具俊曄，大S也不忍了，今（20）日怒發3點聲明反擊，透露離婚前早就收到汪小菲和張穎穎等人的不雅照，婆婆張蘭還否認此事，沒想到隔天張蘭和張穎穎的合照就曝光，慘被張蘭、汪小菲母子騙慘了！
記者江芷稜／綜合報導
2020年疫情爆發，大S在台北照顧家人，汪小菲台灣、中國兩地飛，聲稱為了照顧家庭不遺餘力，沒想到隔年6月就被拍到與張穎穎去酒吧遊玩，8月去珠海探班張穎穎拍戲，9月帶著張穎穎跟張蘭一起去泰山遊玩，3人一起合影毫不避嫌，在大S尚未離婚前，緋聞就傳得沸沸揚揚。
大S透露，離婚前就收到汪小菲與許多女性的不雅照，自己深受打擊，她向婆婆告知老公出軌事實，沒想到張蘭勸她不要離婚，還保證絕無此事，沒想到隔天張蘭和張穎穎合影就在網路上瘋傳，被媒體打臉後，張蘭否認認識張穎穎，還不斷羞辱她，揚言絕不會讓她入家門，汪小菲一開始不肯鬆口，隔年才坦承交往一事，稱對方是救命恩人，坐實出軌一事。
明明汪小菲外遇在前，導致兩人離婚，且簽署離婚協議同意讓女方刷卡，以清償過去他跟前妻借的錢，未料大S和具俊曄閃婚後，卻多次被張蘭母子影射婚內出軌，汪小菲翻臉不認人，將近1.96億元台幣的扶養費、1.7億元台幣欠債都擺爛不給，還宣稱自己很照顧家庭，大S今日發表3點聲明一吐怨氣，強調「婚內出軌的是你不是我」、「洩憤刷卡經過同意」、「沒有刷卡買東西給具俊曄」，盼能以正視聽，字字血淚令外界相當心疼。
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