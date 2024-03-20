避免政治解讀！蔣萬安二度取消台中參訪 盧秀燕體諒：市政最重要
台北市長蔣萬安原本安排周末赴台中市政參訪，因近期接連發生一歲童剴剴遭虐死案、國民黨議員陳重文警用監視器涉貪等案，為避免被刻意政治解讀，決定延後交流。台中市長盧秀燕今證實此事，表示城市交流是常態，但市政更重要。並透露明天會先接待嘉義市長黃敏惠。
記者顏幸如／台中報導
今（20）日有媒體報導，與台中市長盧秀燕私交好的台北市長蔣萬安，上任後積極安排到台中市參訪、進行經驗交流。第一次排定的日期遇到大直基泰民宅塌陷案延期，原本安排本周末赴台中市政參訪，但再度因兒虐、警用監視器案，第二度延後赴台中參訪行程。
據指出，黨內人士認為，目前台北市的整個氛圍還在檢討兒虐案、警用監視器案，若此時蔣萬安赴台中參訪，外界不免會政治解讀為2026、2028的盧蔣相互拉抬，決定暫緩參訪，先危機應變將市政顧好，因此第二度延後率首長赴台中市政交流。
盧秀燕今天下午受訪時，被問到「蔣市長什麼時候還會再來？」大方證實已延期。她表示城市交流是常態，台北市原本要到台中交流參訪，但「最近工作比較要忙，表示會延後，我們當然同意，市政最重要」。她透露近來各縣市議會結束，城市間會陸續舉行交流，且行程都是計劃已久，嘉義市的首長明天就要來台中參訪，「我們也會去其他城市參訪」。