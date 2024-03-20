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美國專利全球百大出爐！台大位居58名　領先牛津大學、香港科大

▲台灣大學於「2023美國發明專利獲證件數全球大學百大排名」中名列全球排名第58位，不僅全台第一，也勝過多所國際頂尖大學。（圖／台大提供）
▲台灣大學於「2023美國發明專利獲證件數全球大學百大排名」中名列全球排名第58位，不僅全台第一，也勝過多所國際頂尖大學。（圖／台大提供）

記者李琦瑋／台北報導

美國發明家學院（NAI）日前公布「2023美國發明專利獲證件數全球大學百大排名」，獲美國發明專利最多的全球前3名大學，依序是美國加州大學系統、麻省理工學院、美國德州大學系統。我國則以台灣大學獲證55件專利，全台排名第一、全球排名第58位，勝過日本京都大學、香港科技大學、新加坡國立大學及英國牛津大學等國際頂尖大學。

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台大今（20）日指出，為彰顯技術的創新性，NAI的專利排名特別針對發明專利排名，並不包含新型、新式樣專利。台大在專利申請過程中請發明教授、智權服務業者及技術專家進行技術評估，分析技術落實應用及授權可能性，針對創新有應用潛力案件予以補助，近5年台大每年平均申請國、內外專利件數逾200件。

台大2023年除獲證美國發明專利55件外，亦獲證中華民國、日本等世界各國專利，總計約150件，其中資電通光領域佔60件、機能材化領域50件、生醫農健領域40件。台大逾16%以上的專任教師取得發明專利，全校目前累計有效專利逾2,400件，其中以中華民國、美國的專利為多數。

台大表示，為加速技術擴散以強化技術移轉與媒合效益，透過台大技術交易網 (https://mip.ord.ntu.edu.tw/) 曝光推廣，整合全校技術能量、主動公開研發成果與專利技術，提供廠商依照技術分類快速搜尋研究成果。並透過國際產學聯盟舉辦主題式產業交流會，參加會展活動增加技術曝光，推廣專利技術的授權及讓售，提供企業研發與商品化的方案，協助產業發展。

台大指出，該校近5年技轉收入屢創新高，由2020年以前技轉收入不到新台幣1億元，到近年每年逾2億元技轉收入。近5年研發成果技術移轉予企業每年平均逾200件，技轉收入累計約8.7億元，讓大學的研發成果經由技術移轉創造更多的商機。

此外，台大也鼓勵校內發明團隊運用研發成果衍生新創公司，促使大學人才及創新技術落實產業化發展，迄今已累計成立34家衍生新創公司，累計募資金額逾新台幣19億元。

台大教師亦透過產學合作計畫積極協助企業合作研發，目前每年產學合作計畫超過600件，逾三分之一教師承接產學計畫，近5年已累計約46億元的產學合作計畫總額，產學合作金額已由2020年前每年不到新台幣6億元，翻倍成長至目前每年平均約12億元。台大創新育成中心迄今已培育超過240家中小企業，其中220家已完成培育畢業離駐，並有7家成功上市櫃 （IPO）。

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