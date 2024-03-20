美國專利全球百大出爐！台大位居58名　領先牛津大學、香港科大

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台大2023年除獲證美國發明專利55件外，亦獲證中華民國、日本等世界各國專利，總計約150件，其中資電通光領域佔60件、機能材化領域50件、生醫農健領域40件。台大逾16%以上的專任教師取得發明專利，全校目前累計有效專利逾2,400件，其中以中華民國、美國的專利為多數。
台大表示，為加速技術擴散以強化技術移轉與媒合效益，透過台大技術交易網 (https://mip.ord.ntu.edu.tw/) 曝光推廣，整合全校技術能量、主動公開研發成果與專利技術，提供廠商依照技術分類快速搜尋研究成果。並透過國際產學聯盟舉辦主題式產業交流會，參加會展活動增加技術曝光，推廣專利技術的授權及讓售，提供企業研發與商品化的方案，協助產業發展。
台大指出，該校近5年技轉收入屢創新高，由2020年以前技轉收入不到新台幣1億元，到近年每年逾2億元技轉收入。近5年研發成果技術移轉予企業每年平均逾200件，技轉收入累計約8.7億元，讓大學的研發成果經由技術移轉創造更多的商機。
此外，台大也鼓勵校內發明團隊運用研發成果衍生新創公司，促使大學人才及創新技術落實產業化發展，迄今已累計成立34家衍生新創公司，累計募資金額逾新台幣19億元。
台大教師亦透過產學合作計畫積極協助企業合作研發，目前每年產學合作計畫超過600件，逾三分之一教師承接產學計畫，近5年已累計約46億元的產學合作計畫總額，產學合作金額已由2020年前每年不到新台幣6億元，翻倍成長至目前每年平均約12億元。台大創新育成中心迄今已培育超過240家中小企業，其中220家已完成培育畢業離駐，並有7家成功上市櫃 （IPO）。